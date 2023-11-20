Председатель парламента Кузбасса назвал тяжелейшей утратой смерть Тулеева

Уход из жизни бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева — это тяжелейшая утрата. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил председатель законодательного собрания Кемеровской области Алексей Зеленин в беседе с «Известиями».

По его словам, Тулеев был выдающимся российским политиком.

«Практически всю свою жизнь он отдал Кузбассу. Он руководил областью 20 лет, очень много сделал для развития законодательной власти в Кузбассе и воспитал большую плеяду кузбасских политиков», — указал политик.

Зеленин от имени депутатского корпуса Кузбасса выразил семье и близким Тулеева соболезнования.

О смерти Тулеева сообщил ранее в этот день глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что экс-губернатор возглавил регион в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибирской магистрали, и сумел вывести его из кризиса.

Аман Гумирович возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. После истечения срока полномочий он стал депутатом Совета народных депутатов Кузбасса.