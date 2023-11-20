На 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Об этом 20 ноября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев.

Цивилев написал, что уход такого человека — невосполнимая утрата, подчеркнув, что с Тулеевым связана целая эпоха в жизни региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибирской магистрали, и сумел вывести из кризиса.

«Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу», — сказано в сообщении.

Аман Гумирович возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. После истечения срока полномочий он стал депутатом совета народных депутатов Кузбасса.