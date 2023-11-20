Герой Кузбасса: умер Аман Тулеев

Из жизни ушел еще один российский политик из числа тех, кого было принято называть политическими тяжеловесами. На 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. «Известия» вспоминают одного из самых популярных и долго находившихся на посту региональных лидеров.

Амангельды Молдагазыевич Тулеев родился 13 мая 1944 года в Красноводске Туркменской ССР (ныне Туркменбаши). Его отец Молдагазы Колдыбаевич был этническим казахом, мать Мунира Файзовна была по происхождению башкиро-татаркой. Впрочем, брак был недолгим и воспитанием будущего политика занимался отчим, Иннокентий Иванович Власов.

Фото: ТАСС/Анатолий Кузярин Народный депутат РСФСР, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов Аман Тулеев, 1990 год

Он рано начал трудиться, как было принято в те времена. Познав простым рабочим непростой труд железнодорожника, в 1964 году он окончил тихорецкий техникум железнодорожного транспорта и начал работать дежурным по станции на железнодорожной станции Мундыбаш новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги. Тогда же Тулеев сменил имя и отчество на Аман Гумирович, под которыми и вошел в историю российской политики (как он объяснял в интервью, из соображений благозвучия). С тех пор вся его судьба была связана с Кузбассом, и не только с транспортом этого важного промышленного региона.

В 1973 году Тулеев заочно окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Сибирский государственный университет путей сообщения) по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог». Получив высшее образование, молодой инженер занял должность начальника станции Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги. Тулеев проявил себя как талантливый руководитель, к тому же пользовавшийся искренним уважением работников низового звена (это свойство притягивать народную любовь помогло ему позднее и в политической карьере). По карьерной лестнице он продвигался быстро: в 1978-м он становится заместителем начальника, а с 1983 года — начальником новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.

Депутат Совета Федерации Федерального собрания Аман Гумирович Тулеев у металлургов Кузнецкого завода ферросплавов, 1993 год Фото: ТАСС/Анатолий Кузярин

Вскоре он начинает и политическую карьеру — пока в советском понимании термина. В 1985–1988 годах он заведует отделом транспорта Кемеровского обкома КПСС, но в самый разгар перестройки вновь уходит «на землю» и возглавляет Кемеровскую железную дорогу. Тогда же он заочно окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС (ныне Российская академия государственной службы). Вскоре его избирают в Кемеровской областной совет народных депутатов, и он становится его председателем.

Вскоре Тулеев переместился с региональной на федеральную политическую орбиту. В 1990 году его избирают депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1991 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах первого президента России и пришел к финишу четвертым, набрав 75 голосов избирателей. В августе того же года он поддержал ГКЧП, чего ему не простили. После распада Союза Ельцин назначил главой области другого человека. Впрочем, в марте 1994-го на выборах в Законодательное собрание Кемеровской области тулеевский блок «Народовластие» получил 63,3% голосов жителей региона, и Тулеев обличал коррупцию в новой администрации. Это принесло ему еще большую популярность в народе.

Председатель Кемеровского областного совета народных депутатов Аман Тулеев и председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин на первомайском митинге в Новокузнецке Фото: ТАСС/Анатолий Кузярин

В 1994–1996 годах он возглавлял областное законодательное собрание, был членом Совета Федерации от Кузбасса. В 1997-м ему была предложена должность министра по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ. По общему мнению наблюдателей за политическим процессом, это было сделано, чтобы отвлечь Тулеева от губернаторских амбиций. Но тут, как всегда бывает, вмешалась сама жизнь. Социальная напряженность в регионе росла, начинались серьезные волнения. Рейтинг действовавшего губернатора пикировал вниз. Спасти ситуацию мог только Тулеев — и 1 июля 1997 года он был назначен Ельциным главой администрации Кемеровской области. На выборах губернатора, состоявшихся в октябре, Тулеев получил единогласную поддержку кузбассцев: 94,54% голосов были отданы за него. В 2001 году политик вновь пошел на выборы — и снова народ Кузбасса выступил за него, отдав более 90% голосов.

Он возглавлял область почти 20 лет и ушел добровольно после трагедии в «Зимней вишне». На губернаторском посту он в отличие от многих сохранял и завидную независимость. Так, в 1999 году он отказался принять от Ельцина орден Почета, сказав: «Я просто не могу принципиально принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету». Эту награду позднее он все же принял — уже от нового президента, Владимира Путина...

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время встречи в Кремле, 2014 год Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Среди прочих лидеров российской политики Тулеева выделяла и склонность к юмору. Уже после отставки он вспоминал, как подогревал туристический интерес к Кузбассу, поручив местным чиновникам изображать йети. В 2009 году в СМИ прошли слухи о встречах со «снежным человеком» в одном из районов области, и туда понемногу потянулись любопытные. «Когда интерес затухал, говорил В.Н. Макуте [глава Таштагольского района]: «Владимир Николаевич, ты же у нас очень умный, взбодри-ка народ. Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели. Но, конечно, потом обязательно отметь его, и пусть молчит, не ляпнет лишнего где-нибудь», — рассказывал ушедший уже на пенсию политик.