Средь ясного неба: умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко

Петр Кучеренко, замминистра науки и образования России, муж певицы Дианы Гурцкая, скончался на 47-м году жизни. Об этом 21 мая сообщили в Минобрнауки. Чиновник возвращался из рабочей поездки на Кубу, в самолете ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Минеральных Водах, но спасти жизнь политика не удалось. Коллеги характеризуют Петра Кучеренко как «порядочного и ответственного человека». Помимо работы в министерстве он занимался общественной деятельностью. В частности, вместе с женой основал фонд помощи незрячим детям «По зову сердца». В окружении Кучеренко его смерть стала полной неожиданностью, среди причин неофициально называются инфаркт или инсульт.

«Никто не мог ожидать»

В субботу, 20 мая, в возрасте 46 лет скончался замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко. Об этом 21 мая сообщил официальный Telegram-канал министерства. Причина смерти не называется. По сообщению ведомства, чиновник почувствовал себя плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась в Москву из рабочей командировки на Кубу. Борт экстренно посадили в Минводах.

«Врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — сообщили в Минобрнауки.

Коллеги Петра Кучеренко говорят о нем как о глубоко порядочном и ответственном человеке, который многое сделал для российской науки и образования. По словам замминистра просвещения Дениса Грибова, взаимодействовать с ним было легко и комфортно.



— Это большая трагедия и большая потеря для системы государственного управления и образования. Печально, что в таком молодом возрасте уходят такие большие профессионалы. Для меня это был не просто мой коллега, но мой близкий товарищ и приятель, с которым мы самым тесным образом взаимодействовали по работе. Говорить о каких-то отдельных проектах сложно, потому что наша повестка очень сильно пересекалась по различным направлениям. Могу сказать, что это глубоко порядочный и ответственный человек. Ни разу не помню, чтобы он не выполнил договоренность или не оказал помощь и содействие при обращении, — поделился он с «Известиями».

Таким же Петра Кучеренко вспоминает и первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Они тесно работали вместе, в том числе и в социальной сфере.

— Петра Александровича я знал хорошо. Хочу выразить свои соболезнования семье. Петр Кучеренко старался в меру своих сил помогать нашему обществу, образованию, науке. Я могу привести пример: законопроект, которым мы подготовили и который вступил в силу с 1 сентября 2022 года, позволяет людям с инвалидностью получить второе профессиональное образования на бюджетной основе. Этот законопроект имеет сложную историю, но Минобрнауки в лице Петра Александровича всегда эту инициативу поддерживало. Я думаю, люди с инвалидностью за это ему благодарны.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин также отметил, что у Петра Кучеренко «получалось почти всё».

— Ничего не хочу говорить о его проектах. Хочу только сказать, что он был замечательным человеком. Я его знал много лет и знал по-дружески. Мы работали вместе несколько лет, и, когда он перешел на другую работу в Министерство образования и науки, он не порвал отношения и связи, постоянно взаимодействовал с Советом Федерации и как чиновник, и как друг, — поделился сенатор.

По словам Олега Смолина, предпосылок к скоропостижной смерти у Петра Кучеренко не было.



— Мы совсем недавно, 3 мая, поздравляли его с днем рождения. Никто не мог ожидать, что его жизнь окончится так внезапно. Мне предпосылки не известны. Скорее всего, хотя я не медик, это был инфаркт или инсульт, — предположил он.

«Известия» пытались связаться с семьей Петра Кучеренко, но родственники отказались от комментариев, сказав, что «сейчас не время», а жена чиновника Диана Гурцкая «не в состоянии» отвечать на вопросы журналистов.

Человек дела

Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинка — столице Таймырского автономного округа. Школу окончил с золотой медалью, занимался шахматами и баскетболом.

В 1994 году поступил в Российский университет дружбы народов на факультет экономики и права по специальности «юриспруденция». Параллельно занимался политикой — был помощником депутата Госдумы Галины Старовойтовой. В 1999 году его зачислили в аспирантуру РУДН. В 2007 году он защитил кандидатскую, а в 2011 году — докторскую диссертацию. Темой его научных исследований были вопросы взаимоотношений представительной и исполнительной власти.

Одновременно с 2001 года Петр Кучеренко руководил рядом общественных структур, занимался проектам по организации общественного и государственного партнерства в социальной и образовательной сферах. С 2006 по 2010 год работал адвокатом в Московской областной коллегии адвокатов. С 2007 года был старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры конституционного и муниципального права в РУДН.

Петра Кучеренко назначили заместителем министра науки и образования в марте 2020 года. А в 2021 году он занял должность статс-секретаря министерства. В этой роли он тесно взаимодействовал в том числе с Госдумой, рассказал Олег Смолин.

Он является автором более 50 научно-методических и научных работ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.