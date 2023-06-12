Кавалер труда: ушел из жизни экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони скончался в миланской больнице «Сан-Раффаэле» в возрасте 86 лет. Предприниматель, владелец издательских домов и банков обрел широкую известность после своего выдвижения на пост премьер-министра. Популярность миллиардера связана как с политикой, так и с громкими скандалами. Своим наследникам он разрешил продать всё, кроме виллы Сан-Мартино. О богатом жизненном пути прославленного политика вспоминают «Известия».

Улыбка на все «сто»

Сильвио Берлускони — политик с мировой известностью и первый миллиардер, занявший высокий государственный пост. Четырежды возглавлявший правительство лидер партии «Вперед, Италия», скончался на 87-м году жизни в понедельник, 12 июня. В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). Берлускони в очередной раз госпитализировали 9 июня. До этого он находился в «Сан-Раффаэле» 45 дней — с 5 апреля по конец мая. Пресса сообщала, что у него была диагностирована лейкемия и он начал курс химиотерапии.

Берлускони, по оценкам Forbes, был несколько раз признан самым богатым человеком в Италии (например, в 2009 году, а также с 2004 по 2007 год). В 2018 году Берлускони с состоянием в $8 млрд занял 199 место среди богатейших людей планеты и пятое — в родной Италии.

Фото: Getty Images/Marka Сильви Берлускони в юношестве

Автор цитаты Доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко: Он был одним из немногих итальянских премьеров, которым удавалось создавать устойчивый кабинет в течение длительного времени. Для Италии характерна чехарда со сменой премьер-министров. На своем посту Берлускони создавал относительно устойчивое правительство — по меркам Италии. Также он был одним из последних в когорте евроатлантистов. В Европе традиционно есть две партии — это атлантисты, которые говорят только с США (сегодня они преобладают), а также евроатлантисты. Последние отмечают, что, помимо отношений с США, необходимо развивать что-то самостоятельное.

Берлускони прожил насыщенную на события жизнь. За его плечами создание собственной медиаимперии, четыре срока во главе страны и масса судебных тяжб. На родине его даже называли «кавальере» (с итал. cavaliere del lavoro — кавалер труда) за умение работать круглые сутки. Сам себя он звал обольстителем, который способен продать всё что угодно, а свой приход в политику громогласно называл жертвой, достойной Христа.

Сильвио Берлускони родился в католической семье в далеком 1936 году. Семейство Берлускони обосновалось в одном из самых неспокойных районов Милана. В военные годы противоречия с политической властью были обычным делом, и вскоре семья вынужденно покинула насиженное место и перебралась в южный кантон Швейцарии.

Во время Второй мировой войны его семья на три года переехала в пригород, скрываясь от бомбежек, и уже тогда шестилетний Сильвио помогал матери зарабатывать на хлеб. С годами его предпринимательская хватка только крепла. Берлускони много подрабатывал: продавал пылесосы, писал за однокашников курсовые и пел вместе со своей музыкальной группой на дискотеках.

Сильвио Берлускони на съемочной площадке Canale 5 в Милане, 1986 год Фото: Getty Images/frederic meylan

Свою карьеру Берлускони начал в 1961 году. Он только что окончил юридический факультет Миланского университета. Сильвио ловко воспользовался своими скупыми связями, чтобы вырваться на рынок недвижимости. За его чутье и везение его иногда сравнивают с российскими предпринимателями из 1990-х. Его идея возводить города-спутники вокруг Милана нашла отклик у богатеющих соотечественников и дала ему «путевку в жизнь». Как стало известно из мемуаров высокопоставленных сотрудников советского КГБ, ещё в середине 1970-х годов строительный и медиамагнат Берлускони впервые попал в поле зрения советской внешней разведки: на одном из публичных приемов с ним удалось завязать знакомство резиденту советских спецслужб в Южной Европе Геворку Вартаняну, легализовавшемуся в Италии под видом успешного торговца персидскими коврами.

В 1980-е Берлускони решил обратить внимание на медиаотрасль, которая в итоге и сделала его мультимиллиардером. В обход закона он становится первым владельцем национального коммерческого телевидения в стране. В те годы в Италии легализовали частное телевидение на региональном уровне, но частное национальное вещание всё еще было запрещено — монополией на него владела общественная компания RAI. Берлускони «плюнул» на этот запрет, скупив несколько локальных станций и начав там транслировать один и тот же набор программ: блокбастеры, мыльные оперы, ток-шоу и сериалы. Берлускони смог договариваться с рекламодателями и стал модным конкурентом для RAI. Последние тщетно судились с ним, и уже скоро благодаря хорошей дружбе с премьер-министром Беттино Кракси он смог пролоббировать закон, который легализовал в стране частное вещание. Таким образом, для него началась буквально новая эра.

Автор цитаты Политолог-итальянист Марк Бернардини: Берлускони внес много нового в итальянскую повестку, не следует забывать, что с конца 90-х в Италии назрел скандал, когда фактически все партии, за исключением коммунистической, были уличены во взятках, и как следствие все партии, которые существовали, начиная с падения фашизма, — все исчезли либо самораспустились. И тут вдруг появился Берлускони. Появилось впервые частное телевидение в Италии. В рамках процесса "чистые руки" он был одним из обвиняемых, и чтобы не попасть за решетку, он решил это поменять, создал свою партию за три месяца, из ничего. Старые партии выбыли, а его партия стала самой крупной в Италии. Он правил 20 лет.

Вперед, Берлускони!

На момент дебюта маэстро Берлускони в большой итальянской политике ему стукнуло 57 лет. Берлускони установил феноменальный рекорд в политической истории крупных демократических государств: создав с нуля в январе 1994 года свою первую политическую партию «Вперед, Италия!», Берлускони всего через пару месяцев вместе с ней выиграл общенациональные парламентские выборы (с результатом 41% голосов) в составе правоцентристского блока «Полюс свободы».

Сильвио Берлускони и футболист ФК «Милан» Филиппо Индзаги с кубком Лиги чемпионов УЕФА, 2007 год Фото: Global Look Press/IMAGO/Pressefoto ULMER/Alberto L

Для названия собственной партии он выбрал футбольную кричалку, которую много раз повторял сам, болея за свой футбольный клуб «Милан». Это сегодня «Милан» (в 2017 году его у Берлускони выкупил китайский бизнесмен) — пятикратный чемпион Италии и пятикратный обладатель Суперкубка УЕФА. А в 1986 году, когда его приобрел Берлускони, таких рекордов у команды не было. Но всё не с чистого листа: по словам друзей Берлускони, бизнесмен потратил на клуб порядка €1 млрд.

Автор цитаты Доцент МГИМО Елена Маслова: Сильвио Берлускони себя видел в роли обольстителя — это его метод был и в политике. В том числе и с Россией он использовал такую тактику, и с США. Это такая классика итальянской политики, которая состоит в одновременных параллельных связях с полюсами, центрами силы. Берлускони являлся сторонником диалога и с Россией, и с США, поскольку это важный традиционный партнер для итальянцев вне зависимости от того, какой правитель находится у власти. Первый популист в итальянской политике — любил яркие лозунги: я буду платить зарплату домохозяйкам. В итоге он ее не платил, но голоса домохозяек получил. Он всегда ориентировался на то, что Италия — часть Евросоюза, безусловно, но Италия это страна, которая имеет свои интересы, свою характеристику, выделяется из всех остальных стран, может иметь право на свою особенную позицию.

Главную популярность ему принесла политика. Премьером Италии Берлускони становился целых четыре раза (в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах). В 2006 году появились серьезные признаки недовольства правлением Берлускони среди итальянцев. Главной ошибкой считалась стагнация экономики, и это не оставляло партии Сильвио шанса на победу: избиратели отдали предпочтение левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди. В 2011-м он ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. В 2019 году политик избрался в состав Европарламента от Италии. Прошлой осенью он победил на выборах в сенат от округа Монца.

Политика скандалов

Итальянские судебные органы частенько проявляли интерес к деятельности «Дона Берлускони» (так его любят называть на родине). К примеру, за годы пребывания у власти в отношении политика и медиамагната было зарегистрировано более 60 судебных разбирательств. Среди причин указывались отмывание крупных сумм, коррупция и взяточничество, сексуальные скандалы.

Впервые его фигура попала в поле зрения правоохранителей в 1992 году. Его, как потом выяснится, безосновательно обвинили в связях с сицилийской мафией. Такую трактовку Италия услышала из уст судьи Паоло Борселлино. Правда, спустя пять лет преследование Сильвио прекратилось.

Сильвио Берлускони, у которого этой весной диагностировали лейкемию, умер в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане в возрасте 86 лет. Яркие моменты жизни и карьеры популярного политика — в галерее «Известий». Фото: Global Look Press/Berlusconi Family Album Сильвио Берлускони в школьные годы, 1956 год Фото: Global Look Press/Berlusconi Family Album Сильвио Берлускони, 1986 год Фото: Getty Images/AGF Президент «Милана» Сильвио Берлускони вместе со своей командой поднимает трофей после победы в финале Кубка европейских чемпионов над «Бенфикой» на стадионе «Пратер», 23 апреля 1990 года, Вена Фото: Getty Images/Alessandro Sabattini Молодой Сильвио Берлускони в саду своей виллы недалеко от Милана с дочерями Барбарой (слева) и Элеонорой, рожденными от второй жены Вероники Ларио, 1994 год Фото: Getty Images/Franco Origlia Сильвио Берлускони во время выборов в Италии, 1994 год Фото: Getty Images/Langevin Jacques Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони посетил Лампедузу и пообещал эвакуировать всех иммигрантов, 2011 год Фото: Global Look Press/x99 Президент РФ Владимир Путин и бывший председатель Совета министров Итальянской Республики, председатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони во время встречи в павильоне международного аэропорта Фьюмичино в Риме, 2019 год Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин Депутат от партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге, 2019 год Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий Сильвио Берлускони во время избирательной кампании, 2023 год Фото: Global Look Press/LaPresse Сильвио Берлускони, 2023 год Фото: Global Look Press/rafa jacinto

Против него возбуждались и дела, связанные со злоупотреблением служебного положения и использованием услуг несовершеннолетних проституток. По всем каналам некогда прогремело интервью некой Наоми Летиции с рассказами о посещении его виллы.

В 2012 году по решению суда Сильвио был приговорен к нескольким годам лишения свободы. Обвинением предъявлен ряд налоговых преступлений, совершенных предпринимателем. В конечном счете Берлускони отбыл наказание под домашним арестом. По итальянским законам реальный тюремный срок подсудимый старше 70 лет может получить только за убийство. Поэтому Берлускони вновь остался на свободе, ему даже не запретили заниматься политикой.

Берлускони и Россия

Итальяно-российские отношения занимали важную роль во внешней политике Берлускони. С 1994 года, когда Берлускони впервые стал премьером, до 2013 года товарооборот между Италией и Россией вырос с $4,4 млрд до $53 млрд, то есть более чем в 10 раз, в этом есть значительная заслуга Берлускони, который (с перерывами) был премьером до ноября 2011 года. Хорошие отношения Сильвио Берлускони и Владимира Путина, по экспертным оценкам, позитивно повлияли на итальянскую экономику, стимулировали развитие бизнес-сотрудничества между итальянскими и российскими компаниями.

Берлускони много раз выступал в поддержку России по проблемам Чечни и соблюдения прав человека в РФ, оправдывал действия России в Крыму и на Украине, что даже навлекло на Берлускони критику международного сообщества на Западе, а также итальянской оппозиции.

В ноябре 2011 года, накануне известия об отставке Берлускони, Владимир Путин назвал итальянского премьера «одним из последних могикан европейской политики», а в 2015 году — своим «другом и союзником».

Владимир Путин и Италии Сильвио Берлускони во время посещения музея-заповедника Херсонес Таврический в Крыму, 2015 год Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России в связи со смертью экс-премьер-министра Италии выразил «глубокие соболезнования»: «В России Сильвио Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между нашими странами», — отметил Путин. Он добавил, что для него лично Берлускони «был дорогим человеком, настоящим другом», мудростью которого он восхищался.