Экс-губернатора Кемеровской области Тулеева похоронят с почестями 22 ноября

Бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева похоронят с почестями во вторник, 22 ноября. Это следует из подписанного действующим главой региона Сергеем Цивилевым распоряжения.

Похороны пройдут на Центральном кладбище № 1 в Кемерово. Они состоятся в присутствии почетного караула, с использованием символики региона, транспортированием гроба на лафете и проведением салюта.

Прощание с Тулеевым организуют в Музыкальном театре Кузбасса 22 ноября с 10:30 до 12:30 по местному времени.

Тулеев скончался 20 ноября в возрасте 79 лет. Он возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. После ухода в отставку он стал спикером Совета народных депутатов Кузбасса.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Тулеева в связи с его смертью. По его словам, Тулеев всегда стремился к созиданию, служил России, а также многое сделал для Кузбасса. Глава государства отметил, что бывший глава Кузбасса «был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди».

Председатель заксобрания Кемеровской области Алексей Зеленин в беседе с «Известиями» назвал смерть Тулеева тяжелейшей утратой. По мнению Зеленина, Тулеев был выдающимся российским политиком, который руководил областью 20 лет. Зеленин от имени депутатского корпуса Кузбасса выразил семье и близким Тулеева соболезнования.