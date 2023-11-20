Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Тулеева

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 ноября, выразил соболезнования родным и близким экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в связи с его смертью. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Ушел из жизни человек действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России. <...> Примите мои соболезнования, слова поддержки и участия», — говорится в телеграмме российского лидера.

В ней Путин также отметил, что Тулеев всегда стремился к созиданию, служил России, а также многое сделал для Кузбасса. По словам президента, бывший глава Кузбасса «был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди».

О смерти Тулеева в возрасте 79 лет сообщил ранее этим днем действующий глава региона Сергей Цивилев. По его словам, кузбассовцы запомнили Тулеева как деятеля, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы народа. Прощание с экс-губернатором запланировано на 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса.

Председатель законодательного собрания Кемеровской области Алексей Зеленин в беседе с «Известиями» назвал смерть Тулеева тяжелейшей утратой. По мнению Зеленина, Тулеев был выдающимся российским политиком, который руководил областью 20 лет. Зеленин от имени депутатского корпуса Кузбасса выразил семье и близким Тулеева соболезнования.

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. По истечении срока полномочий он стал депутатом Совета народных депутатов Кузбасса.