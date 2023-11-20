Прощание с экс-губернатором Кемеровской области Тулеевым пройдет 22 ноября
Прощание с экс-губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым пройдет 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Кузбасского регионального института развития профессионального образования, ректором которого он являлся.
Тулеев умер в возрасте 79 лет. Об этом ранее в этот день сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев.
Кемеровской областью Тулеев руководил с 1997 по 2018 год. По истечении срока полномочий он стал депутатом Совета народных депутатов Кузбасса.
Председатель законодательного собрания Кемеровской области Алексей Зеленин в беседе с «Известиями» отметил, что Тулеев был выдающимся российским политиком и практически всю свою жизнь отдал Кузбассу.