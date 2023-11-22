Около 200 т похищенной гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружено в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом 21 ноября заявил назначенный украинскими властями глава областной администрации Юрий Малашко.

«Есть неожиданное продолжение скандала вокруг хищения гуманитарной помощи. На базе одного из предприятий обнаружено около 200 т материальных ценностей, хранившихся там еще с 2022 года без соответствующих договоров. Похоже, что их кто-то хотел скрыть», — написал Малашко в своем Telegram-канале.

Ранее, 8 ноября, в Агентство США по международному развитию (USAID) рассказали об исчерпании своих резервов для помощи Украине. В организации уточнили, что с февраля 2022 года USAID выделило на гуманитарную помощь Киеву порядка $2 млрд.

16 октября евродепутат от Ирландии Мик Уоллес сказал, что в настоящий момент на Украине не принимается никаких мер, которые помогли бы снизить риск расхищения помощи олигархами, которые, по его мнению, проникли во все сферы в стране.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.