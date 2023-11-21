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Глава МИД Саудовской Аравии раскритиковал действия Израиля в секторе Газа

МИД Саудовской Аравии: действия ЦАХАЛ в Газе нельзя оправдать самообороной
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа не могут быть оправданы самообороной. Об этом заявил 21 ноября глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

«Мы видим, что усиливаются преступления против гражданского населения в секторе Газа, проливается кровь невинных <…> разрушаются больницы и гражданская инфраструктура. Нельзя оправдать эти действия самообороной», — приводит ТАСС его слова в ходе встречи в Москве главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

По мнению саудовского министра, международное сообщество закрывает глаза на преступления Израиля на территории анклава. Конфликт в секторе Газа и его блокада должны немедленно прекратиться, подчеркнул Аль Сауд.

Министр призвал возобновить «срочное и справедливое» мирное урегулирование между палестинцами и израильтянами. По его словам, в этой связи Саудовская Аравия нацелена на сотрудничество с РФ и другими своими партнерами.

Лавров заявил, в свою очередь, что Россия разделяет оценки ОИС о необходимости прекращения огня в секторе Газа. Он добавил, что Москва выступает против терроризма в любых проявлениях, но бороться с ним надо, не нарушая международного гуманитарного права.

Днем ранее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви рассказал «Известиям», что прекращения огня возможно будет достигнуть после уничтожения военного потенциала палестинского движения ХАМАС и возвращения заложников.

При этом министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц заявил, что Израиль продолжит проведение операции в Газе даже в случае освобождения заложников. Он добавил, что, пока режим прекращения огня не согласован, израильская операция по ликвидации боевиков движения ХАМАС расширяется, усиливается и углубляется.

«Давайте начнем торговаться телами — этого хочет мир?»
Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви — о прекращении огня, эвакуации иностранцев из Газы и бенефициарах конфликта

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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