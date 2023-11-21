Лавров заявил о согласии РФ с ОИС о необходимости прекращения огня в Газе

РФ разделяет оценки Организации исламского сотрудничества (ОИС) о необходимости прекращения огня в секторе Газа, заявил 21 ноября глава МИД России Сергей Лавров.

«Хочу прежде всего искренне выразить вам признательность за эту инициативу. Считаю ее очень важной. Это очередной шаг после того саммита, который был созван президентом Египта [Абдель Фаттахом ас-Сиси] 4 ноября, и упомянутого мной саммита в Эр-Рияде 11 ноября. Мы разделяем те оценки, которые прозвучали в ходе этих форумов», — отметил он в ходе встречи с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и ОИС, которая проходит в Москве.

Россия выступает против терроризма в любых проявлениях, но бороться с ним надо, не нарушая международного гуманитарного права, указал министр.

«Мы осуждаем терроризм в любых его проявлениях, без всякого исключения, но и бороться с терроризмом необходимо методами, которые не принимают форму коллективного наказания и не вступают в противоречие», — сказал Лавров.

Днем ранее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви рассказал «Известиям», что прекращения огня возможно будет достигнуть после уничтожения военного потенциала палестинского движения ХАМАС и возвращения заложников.

При этом министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц заявил, что Израиль продолжит проведение операции в Газе даже в случае освобождения заложников. Он добавил, что, пока режим прекращения огня не согласован, израильская операция по ликвидации боевиков движения ХАМАС расширяется, усиливается и углубляется.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.