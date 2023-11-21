Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Общество
Ковальчук назвал масштабным научное соглашение Таджикистана и РФ
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили по факту отравления наркотиками в Астрахани
Мир
Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору
Мир
Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками
Мир
Президент Ирана призвал страны БРИКС признать «террористическим» режим Израиля
Мир
Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты
Пресс-релизы
В Москве состоится Всероссийский форум технологического предпринимательства
Сюжет:

Лавров заявил о согласии РФ с ОИС о необходимости прекращения огня в Газе

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Naaman Omar apaimages
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РФ разделяет оценки Организации исламского сотрудничества (ОИС) о необходимости прекращения огня в секторе Газа, заявил 21 ноября глава МИД России Сергей Лавров.

«Хочу прежде всего искренне выразить вам признательность за эту инициативу. Считаю ее очень важной. Это очередной шаг после того саммита, который был созван президентом Египта [Абдель Фаттахом ас-Сиси] 4 ноября, и упомянутого мной саммита в Эр-Рияде 11 ноября. Мы разделяем те оценки, которые прозвучали в ходе этих форумов», — отметил он в ходе встречи с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и ОИС, которая проходит в Москве.

Россия выступает против терроризма в любых проявлениях, но бороться с ним надо, не нарушая международного гуманитарного права, указал министр.

«Мы осуждаем терроризм в любых его проявлениях, без всякого исключения, но и бороться с терроризмом необходимо методами, которые не принимают форму коллективного наказания и не вступают в противоречие», — сказал Лавров.

«Давайте начнем торговаться телами — этого хочет мир?»
Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви — о прекращении огня, эвакуации иностранцев из Газы и бенефициарах конфликта

Днем ранее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви рассказал «Известиям», что прекращения огня возможно будет достигнуть после уничтожения военного потенциала палестинского движения ХАМАС и возвращения заложников.

При этом министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц заявил, что Израиль продолжит проведение операции в Газе даже в случае освобождения заложников. Он добавил, что, пока режим прекращения огня не согласован, израильская операция по ликвидации боевиков движения ХАМАС расширяется, усиливается и углубляется.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023