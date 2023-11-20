Посол Израиля в РФ назвал условия для прекращения огня с ХАМАС
Прекращения огня возможно будет достигнуть после уничтожения военного потенциала ХАМАС и возвращения заложников. Об рассказал в беседе с «Известиями» посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.
«Прекращение огня будет тогда, когда мы разрушим инфраструктуру ХАМАС, а гуманитарные коридоры уже открыты. <…> Мы не имеем в виду полное прекращение огня. Этого не будет до того момента, пока наши заложники — 240 человек — не будут освобождены», — заявил он.
По его словам, перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС приведет к повторению событий 7 октября.
«Все говорят, что необходимо перемирие. Оно уже было именно до 7 октября. Будет следующие перемирие — будет следующая атака. Мы как раз этого не хотим и будем делать всё, чтобы пресечь любые подобные действия на корню», — отметил дипломат.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям» посла Израиля в РФ Александра Бен Цви:
«Давайте начнем торговаться телами — этого хочет мир?»