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Посол Израиля в РФ назвал условия для прекращения огня с ХАМАС

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Фото: REUTERS/Israeli Defense Forces
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Прекращения огня возможно будет достигнуть после уничтожения военного потенциала ХАМАС и возвращения заложников. Об рассказал в беседе с «Известиями» посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

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«Прекращение огня будет тогда, когда мы разрушим инфраструктуру ХАМАС, а гуманитарные коридоры уже открыты. <…> Мы не имеем в виду полное прекращение огня. Этого не будет до того момента, пока наши заложники — 240 человек — не будут освобождены», — заявил он.

По его словам, перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС приведет к повторению событий 7 октября.

«Все говорят, что необходимо перемирие. Оно уже было именно до 7 октября. Будет следующие перемирие — будет следующая атака. Мы как раз этого не хотим и будем делать всё, чтобы пресечь любые подобные действия на корню», — отметил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям» посла Израиля в РФ Александра Бен Цви:

«Давайте начнем торговаться телами — этого хочет мир?»

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