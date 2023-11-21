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22 ноября — День сыновей: когда появился праздник и как его отмечают

В России и других странах мира 22 ноября отмечают День сыновей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ежегодно 22 ноября в мире отмечают День сыновей. В этот день принято поздравлять как мужчин, которые только делают свои первые шаги в жизни, так и тех, кто уже прочно стоит на ногах. Об истории и традициях этого пока еще молодого в России праздника рассказывают «Известия».

День сыновей в 2023 году — история праздника

Точного ответа на вопрос, когда решили отмечать День сыновей, не существует. В нашей стране эта традиция появилась несколько лет назад. В мире есть несколько дат празднования — 22 и 25 ноября. Это связано с тем, что официальной даты праздника не установлено. Однако чаще отдают предпочтение первому дню.

Появление такой даты стало логичным продолжением череды семейных торжеств, которые отмечаются в течение всего года. В России есть, например, День матери, День отца, День бабушек и дедушек, а также День дочерей.

Эти семейные праздники призваны укрепить связи между поколениями, сблизить родственников и отметить их роль в формировании личности ребенка. Одним из них как раз и является День сыновей. И хотя дата официально не закреплена в календаре праздников, это не мешает россиянам лишний раз собраться в семейном кругу и выразить свою любовь самым близким людям.

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День сыновей в 2023 году — как отмечают

День сыновей — единственный в своем роде день, который отмечает важность быть сыном и воспитывать сыновей. В праздник каждый родитель старается провести время со своими сыновьями.

Матери и отцы дарят сыновьям подарки, произносят в их честь тосты и поздравления. Однако маленьких виновников торжества желательно не только одарить сладостями и игрушками, но и научить чему-то новому, передавая опыт поколений.

Взрослых же сыновей благодарят за внимание, крепкое плечо и защиту, которые они оказывают своим родителям. Говорят приятные слова и в адрес внуков — сыновей своих детей.

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День сыновей в 2023 году — интересные факты

Удивительно, но ученые доказали, что IQ у мальчиков выше, чем у девочек их возраста. Но в силу своей подвижности и меньшему усердию учатся они чаще хуже представительниц противоположного пола.

В возрасте 4–5 лет мальчики могут совершать уже самые простые «финансовые операции». Умение обращаться с деньгами у них развито лучше. Сила воли у мальчиков тоже выше, чем у девочек. А вот здоровье у них слабее. Подсчитано, что до подросткового возраста мальчики болеют чаще своих сверстниц.

Ранее «Известия» рассказали, как в разных странах отмечают Всемирный день ребенка, который также приходится на конец ноября.

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