День матери – 2022 в России: дата празднования, поздравление

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери, в 2022 году — 27 ноября. Он был учрежден указом Бориса Ельцина в 1998 году.

В этот праздник чествуют миллионы россиянок — тех, кто уже воспитали детей, в том числе приемных, и будущих мам.

Больше всего поздравлений женщины услышат от своих дочерей и сыновей. Но поблагодарить своих жен за иногда незаметный семейный труд могут и их мужья.

Чаще всего на праздник дарят цветы, сладости, косметику, украшения, сертификаты в салоны красоты, гаджеты. Маленькие члены семьи обычно радуют мам сюрпризами, сделанными своими руками: рисунками и поделками.

Но, как известно, самый лучший подарок для каждой мамы — знать, что ее дети здоровы и счастливы. Поэтому подарком послужит даже телефонный звонок от детей, которые в ежедневных заботах могут уделять матерям недостаточно внимания.

Есть и Всемирный день матери, он ежегодно приходится на второе воскресенье мая. Некоторые граждане РФ отмечают и его, но не столь массово. Большинство всё же отдают предпочтение российскому Дню матери.

В ноябре жители России также отпразднуют День народного единства, по случаю которого Минтруд запланировал три выходных подряд.

В отдельном материале «Известий» — календарь главных праздников осени 2022 года.