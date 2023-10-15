В России 15 октября отмечают День отца. Этот праздник приходится на третье воскресенье октября. О том, как мужчины ломают стереотипы и берут заботу о детях в свои руки, рассказал обозреватель РЕН ТВ Игорь Балдин.

Евгений воспитывает трехлетнего Мишу один. Когда врачи поставили ребенку диагноз «синдром Дауна», супруга Евгения ушла из семьи. Ради воспитания сына мужчина отказался от хорошей карьеры в Москве.

«Задача мужчин — это не только, как говорится, домой принести мамонта, но и поддерживать свою семью», — уверен он.

Святослав был дипломатом, но однажды понял, что в его жизни слишком много вакуума, который не наполнить работой. Сегодня он отец десяти детей, все приемные. Когда друзья спрашивают, как они с супругой справляются с такой оравой, семья отвечает: «Так же, как когда-то жили в крестьянских семьях, где во главе угла были порядок и послушание».

«У ребенка всегда в глазах такое: «Вы-то уходите, а я остаюсь». Было видно, что лучшее, что ты можешь сделать, — забрать ребенка в семью», — рассказал он.

В семье Юрия восемь детей, старшему — 20 лет, а младшему нет и года. Родители находятся в постоянном круговороте: сад, школа, спортивные секции.

«Семья — с большой буквы надо писать это слово. У меня спрашивали: «У вас время есть отдыхать?» Отдыхать мы будем, когда у нас будут внуки», — уверен Юрий.

День отца был утвержден указом президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Некоторые регионы отмечают праздник в самостоятельном режиме, устанавливая собственные даты. Так, например, волгоградцы поздравляют отцов 1 ноября.

Ежегодной традицией в стране стал «Папа Фест» — фестиваль отцов и детей, направленный на продвижение традиционных семейных ценностей. В рамках мероприятия проходят конкурсы детских рисунков, концерты и разнообразные виды совместной семейной активности.