Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) пересечь реку Днепр на херсонском направлении. Кадрами работы бойцов 21 ноября поделились в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ВСУ каждый день теряют свой личный состав, пытаясь форсировать Днепр. ВС РФ уничтожают украинских десантников сразу в воде, те, кто выжил, решают сдаться в плен, ВСУ несут потери в военнослужащих и технике.

Российская артиллерия бьет по командным пунктам и местам хранения оружия и боемашин, поэтому все попытки прорвать оборону проваливаются.

Ранее, 19 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку высадки на остров Большой Потемкин на херсонском направлении. Российские силы пресекли действия военных, было уничтожено две лодки и 11 солдат. Также был уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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