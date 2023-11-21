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Бригада морпехов ВС РФ уничтожила боевиков ВСУ при попытке форсировать Днепр

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) пересечь реку Днепр на херсонском направлении. Кадрами работы бойцов 21 ноября поделились в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ВСУ каждый день теряют свой личный состав, пытаясь форсировать Днепр. ВС РФ уничтожают украинских десантников сразу в воде, те, кто выжил, решают сдаться в плен, ВСУ несут потери в военнослужащих и технике.

Российская артиллерия бьет по командным пунктам и местам хранения оружия и боемашин, поэтому все попытки прорвать оборону проваливаются.

Обереговая линия: ВС РФ сдерживают противника на Днепре
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Ранее, 19 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку высадки на остров Большой Потемкин на херсонском направлении. Российские силы пресекли действия военных, было уничтожено две лодки и 11 солдат. Также был уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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