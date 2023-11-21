Захарова ответила на статью Джо Байдена в The Washington Post

Политкоманда президента США Джо Байдена не позволила ему традиционно обратиться к нации и вместо этого придумала вариант попроще — публикацию статьи в The Washington Post, написала в авторской колонке для «Известий» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Этот предвыборный шаг Байден начинает с исторического провала. Согласно социологическим опросам, рейтинг одобрения действующего президента США достиг рекордного минимума — более половины американцев не верят своему президенту и не одобряют его политику. Так себе подарок к девятому десятку», — пишет дипломат.

В колонке она также предложила Вашингтону обратить внимание Израиля на свои тезисы по ближневосточному урегулированию — например, о создании двух государств или недопустимости переселения палестинцев из анклава.

«Почему «Джо Байден» публично не адресует эти слова правительству Израиля, которому с этими американскими тезисами жить? Ведь планы переселения палестинцев не могли разрабатываться израильскими властями без Вашингтона», — подчеркнула Захарова.

Подробнее читайте в колонке Марии Захаровой для «Известий»:

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