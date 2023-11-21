Субботняя статья Джозефа Байдена в Washington Post, посвященная конфликтам на Украине и Ближнем Востоке, знаменует собой три вещи.

Во-первых, это, очевидно, один из первых шагов накануне старта предвыборной американской кампании. Выборы президента США ожидаются в ноябре следующего года. Таким образом руководство Демократической партии продемонстрировало высшей американской бюрократии и народу, как будет выглядеть внешнеполитическая стратегия Байдена в ближайшие месяцы. Выглядеть она будет плохо, абсурдно, дико, одним словом — неприглядно.

Во-вторых, этот предвыборный шаг Байден начинает с исторического провала. Согласно социологическим опросам, рейтинг одобрения действующего президента США достиг рекордного минимума — более половины американцев не верят своему президенту и не одобряют его политику. Так себе подарок к девятому десятку.

В-третьих, вместо традиционного для американской культуры обращения к нации был выбран формат письменной статьи, и причина тому вполне очевидна: политкоманда действующего президента не сочла возможным позволить выступать очно или хотя бы в записи своему президенту по непростым вопросам внешнеполитического урегулирования. Получилось бы еще более неприглядно.

Теперь давайте разберем тезисы самой статьи, опубликованной за авторством американского президента.

«Джо Байден» (будем брать имя автора в кавычках, учитывая, что он эту статью не писал) проводит параллели между конфликтом на Украине и на Ближнем Востоке по той простой причине, что поддержка Израиля во всех его действиях — единственный вопрос, по которому в высших эшелонах власти в Америке царит двухпартийный консенсус. Во всем остальном противоречия между республиканцами и демократами носят непреодолимый характер, и даже в вопросе поддержки киевского режима согласия обеих фракций конгресса достичь не удалось. Напомню, что сенат принял на днях план продолжения финансирования работы федерального правительства страны без помощи Украине.

Само отношение Вашингтона к конфликту подается через призму собственной американской исключительности: «Джо Байден» пишет, что «США являются критически важной нацией». В контексте Ближнего Востока такое самовосприятие не оригинально. Буквально за несколько дней до начала очередного витка эскалации помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан — ближайший сподвижник Байдена — опубликовал в Foreign Affairs очевидно перекликающуюся статью «Истоки американской мощи», в которой утверждал, что благодаря Вашингтону «в регионе сейчас спокойнее, чем на протяжении десятилетий». Известные события перешли в активную фазу через несколько дней после того, как эта статья была сдана в печать, подчеркнув полную несостоятельность ближневосточных усилий американского истеблишмента. Видимо, тезис о «критической важности американской нации» постигнет та же участь.

Неоднократно «Джо Байден» апеллирует к «террористической стратегии» ХАМАС, забывая, что ХАМАС пришло к власти демократическим путем в 2006 году и значительную роль в выводе этого движения на первый план сыграли США. Вашингтон настаивал тогда на свободных выборах в анклаве, но после этого фактически объявил бойкот законно избранной политической силе. Сейчас уже забыты слова тогдашнего госсекретаря США Кондолизы Райс по итогам плебисцита: «Я не знаю никого, кого итоги выборов не застали бы врасплох». Последним, кого тогдашние американские игры с демократией застали врасплох, стал, получается, спустя семнадцать лет Джейк Салливан со своей статьей, написанной накануне 7 октября 2023 года.

«Джо Байден» неоднократно апеллирует к международным усилиям, однако же именно по вине западных стран, в первую очередь США, оказался заблокирован последний действенный и рабочий механизм урегулирования — так называемый «ближневосточный квартет», куда помимо США входят ЕС, ООН и Российская Федерация. И когда в октябре 2023 года произошла жестокая эскалация, никто не смог стать тем авторитетом, который бы остановил кровопролитие. Безусловно, ни Джо Байден, ни коллективный «Джо Байден» таким авторитетом выступить не могут даже теоретически.

Нельзя не разделить слова автора статьи о необходимости двугосударственного решения палестинского вопроса, о неприемлемости выселения палестинцев с территории анклава. Но почему «Джо Байден» публично не адресует эти слова правительству Израиля, которому с этими американскими тезисами жить? Ведь планы переселения палестинцев не могли разрабатываться израильскими властями без Вашингтона.

Нельзя не задаться вопросом, отчего, обвиняя одну сторону конфликта в том, что она прибегает к террористическим методам, автор не усматривает террористических действий в политике неонацистского киевского режима.

«Джо Байден» говорит об обстрелах больниц, но ровно этим занимаются ВСУ, обстреливая госпитали в ДНР и ЛНР из западного оружия.

«Джо Байден» говорит о зверствах в отношении гражданского населения, но ровно этим занимаются неонацистские бандиты — боевики Киева.

«Джо Байден» говорит о нападении на молодежный музыкальный фестиваль, а разваливающаяся армия Зеленского производит атаки на школы во время детских утренников.

Именно поэтому мы говорим о киевской администрации как о преступном режиме, прибегающем к террористическим методам. Почему этого не видит «Джо Байден», не чувствует этого? Или свое террористическое не пахнет?

Много странного и противоречивого в этой статье. Но вишенкой на несвежем торте стал выдающийся исторический алогизм. Зачем-то автор материала за подписью президента США рассказал о приказе направиться в зону конфликта двум авианосным группам. Когда в истории, хочется поинтересоваться, авианосные группы крупнейшей американской армии вносили стабильность и способствовали прекращению огня? Как автогол выглядят сами названия авианосцев: «Дуайт Эйзенхауэр», в чье правление американцы участвовали в корейской войне, и «Джеральд Форд» — в честь президента времен конфликта во Вьетнаме. Если «американское могущество» повторит судьбу США времен корейской и вьетнамской войн, Израилю можно вновь только посочувствовать.

Автор — официальный представитель МИД РФ