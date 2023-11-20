Посол Израиля в РФ указал на отсутствие уверенности в исполнении обещаний ХАМАС

Посол Израиля в России Александр Бен Цви 20 ноября заявил, что пока рано говорить об оптимизме в вопросе обмена заложниками с палестинским движением ХАМАС.

«Пока мы не увидим, что это действительно происходит, не знаю, что можно на этот счет сказать. Потому что с ХАМАС никогда невозможно точно быть уверенным, что они будут исполнять свои обещания, а не придумывать каждый день что-то другое», — приводит его слова ТАСС.

Посол отметил, что глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа провел в Катаре встречи по вопросу освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. Он уточнил, что Израиль «обычно не контактирует напрямую». Переговорный сценарий, подразумевающий пятидневное перемирие и обмен заложниками, израильский посол назвал «одним из вариантов, который барражировал в воздухе».

Также Бен Цви заявил, что израильская сторона проверяет списки на эвакуацию из сектора Газа на предмет наличия имен террористов, но не препятствует самому процессу вывоза. Он указал, что точных данных, сколько российских граждан выехало из Газы, у израильской стороны нет. Однако, по его словам, эта информация должна быть у МИД РФ.

При этом Бен Цви подчеркнул, что представителей Израиля нет на КПП «Рафах», где происходит взаимодействие между Египтом и ХАМАС.

«Египет очень тщательно проверяет всех, кто проходит. У них свои соображения насчет ХАМАС», — сказал он, отвечая на вопрос о процессе эвакуации россиян и граждан других стран через КПП.

По его информации, многие российские граждане уже вышли из сектора Газа. В списках было около 7 тыс. иностранных граждан. Египет пропускает в день 600–650 человек. Бен Цви сообщил, что были дни, когда пропустили порядка 250 российских граждан, но иногда проходили лишь 12.

«Я не знаю, как они это определяют. Это не совсем от нас зависит. Списки они получили, насколько я знаю. Я могу сказать в общих чертах. Кроме того, что это 7 тыс. на очереди, не каждый день ХАМАС позволяет открыть этот КПП со своей стороны. Нас там нет», — добавил посол.

Бен Цви уточнил, иногда ХАМАС «по своим причинам» может перекрыть КПП, в такие дни «очередь не сокращается и время ожидания увеличивается для всех».

Ранее в этот день Бен Цви в беседе с «Известиями» сказал, что прекращения огня возможно будет достигнуть после уничтожения военного потенциала ХАМАС и возвращения заложников. По его словам, перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС приведет к повторению событий 7 октября.

18 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент никаких договоренностей с ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа нет.

За день до этого стало известно, что израильские власти отказались от участия в сделке по освобождению 50 пленных с территории сектора Газа. В то же время руководство Израиля сообщило, что не отказывается окончательно от соглашений подобного рода. В частности, они готовы обсуждать сделку по освобождению 70 заложников. Тогда же израильский посол в Москве Александр Бен Цви сообщил, что Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу, однако, по его словам, полный список удерживаемых в секторе Газа так и не был получен.

13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,5 тыс. из них — дети. Среди жертв также 3,5 тыс. женщин. Число пострадавших при этом превышает 30 тыс. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.