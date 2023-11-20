СМИ сообщили о ликвидации 60 военных машин ЦАХАЛ за трое суток

За последние трое суток боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» уничтожили 60 израильских военных машин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал PalToday со ссылкой на представителя движения.

Другие подробности не приводятся.

До этого, 16 ноября, сообщалось, что военное крыло ХАМАС уничтожило с начала наземной операции Израиля в секторе Газа более 200 единиц военной техники, танков и бульдозеров, отмечает «Газета.Ru».

В начале ноября представитель «Бригад аль-Кассама» заявил об уничтожении в секторе Газа шести танков «Меркава» и двух бронемашин ЦАХАЛ. По утверждению представителя группировки, в ходе данной атаки были убиты и ранены несколько израильских солдат.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Число погибших в секторе Газа после начала ударов ЦАХАЛ превысило 13,3 тыс. человек, в том числе 5,6 тыс. детей. С израильской стороны число погибших составляет около 1,2 тыс. человек.