В канцелярии Лулы да Силвы призвали Милея извиниться за оскорбления
Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей должен принести извинения за словесные нападки в адрес президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, заявил журналистам 20 ноября специальный секретарь по социальным коммуникациям канцелярии бразильского лидера Пауло Пимента.
«Он [Милей] неоправданно оскорбил президента Лулу. Ему как избранному президенту следует позвонить и извиниться. После того как это произойдет, я бы [на месте бразильского лидера] подумал о возможности диалога», — приводит слова Пименты Valor Económico.
Газета уточняет, что Милей во время президентской кампании неоднократно позволял себе совершать словесные нападки в адрес президента Бразилии, в том числе переходить на оскорбления.
При этом бразильский лидер хоть и не позвонил аргентинскому коллеге, однако поздравил в своих соцсетях аргентинский народ с проведением выборов, подчеркнув, что Бразилия всегда готова к совместной работе с Аргентиной, уточняет Valor Económico.
Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. Сообщалось, что после подсчета 87% бюллетеней за него отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.
В своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую. Он добавил, что стране требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».
20 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выступает за сотрудничество с Милеем. По его словам, в РФ обратили внимание на ряд заявлений нового аргентинского лидера в ходе избирательной кампании, однако будут ориентироваться на его работу после вступления в должность.
Также 20 ноября президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме Милею заявил, что Россия рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства и конструктивного диалога с Аргентиной. Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Буэнос-Айресом основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.