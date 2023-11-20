Посольство Финляндии в РФ прокомментировало информацию о закрытии КПП на границе

На данный момент финская сторона не располагает подтвержденной информацией о возможных дополнительных ограничениях работы контрольно-пропускных пунктов (КПП). Об этом 20 ноября сообщили «Известиям» в посольстве Финляндии в РФ, комментируя информацию о закрытии четырех оставшихся КПП на границе с Россией.

«Если какие-то изменения будут внесены, правительство Финляндии своевременно сообщит об этом», — добавили в сообщении.

Одновременно с этим финская газета Ilta-Sanomat сообщила, что начальник пограничной службы страны Паси Костамоваара допустил возможность закрытия всей восточной границы с РФ.

Информация о закрытии четырех оставшихся КПП на границе с РФ появилась в финской газете IltaLehti ранее в этот день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, отметил, что российская сторона сожалеет о такой политике финского правительства, поскольку у России и Финляндии есть давние добрососедские отношения.

Также в этот день МИД РФ выразил протест послу Финляндии в России Антти Хелантерею в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП на границе двух стран. В МИД РФ подчеркнули, что принятое финскими властями решение о закрытии КПП является провокационным и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

До этого, 19 ноября, финские власти заявили, что на КПП «Вартиус» на границе с РФ будут оказывать помощь пограничникам, которые возводят временный барьер. В связи с этим порядка 200–300 человек вышли на площадь у здания мэрии приграничного города Лаппенранта с требованием открыть юго-восточный пограничный пост между Финляндией и РФ.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Руководство страны заявило, что такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

Эти решения вызвали волну негодования как в России, так и в самой Финляндии. Так, 17 ноября финны потребовали от властей страны отменить решение о закрытии пунктов пропуска на границе с РФ. Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате.