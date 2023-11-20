В Госдуме назвали преимущество цифрового рубля

Депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что преимущество цифрового рубля заключается в невозможности использовать его для нецелевого расходования бюджета.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 20 ноября, парламентарий пояснил, что использование цифрового рубля в бюджетных расходах поможет избежать расходования средств не по назначению, потому что все трансакции будут проводиться под контролем Центробанка РФ.

Арефьев указал на то, что цифровой рубль будет ходить наравне с бумажными и безналичными деньгами, особого назначения у него нет. Между тем технология его использования немного отличается. Так, например, обычный рубль ходит по всем коммерческим банкам, а цифровой будет эмитироваться, учитываться только в ЦБ. Это, по словам депутата, открывает возможности для контроля над трансакциями.

Депутат отметил, что бюджетные средства нередко расходуются не по назначению, однако с цифровым рублем потратить их на другие нужны не выйдет. В ЦБ будут знать о назначении платежей. Например, если средства выделены на строительство школы, больше никуда их потратить не получится.

Ранее 20 ноября глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Банк России совместно с Министерством финансов проведут пилот по использованию цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов. Работать проект начнет в 2024 году, отмечает сайт kp.ru.

8 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ технологически готов к международным операциям с цифровым рублем, однако многое в этом вопросе будет зависеть от партнеров.

В сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчетах к 2025 году, пишет RT.

Закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа 2023 года. Выпускать его будет Банк России. Он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними.