Вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил 20 ноября, что украинский парламент при принятии решений заранее согласовывает их с западными партнерами.

Он рассказал, что некоторые нардепы считают, что можно «схулиганить» и проголосовать не в фарватере договоренностей с западными партнерами, однако это не так. По словам Корниенко, за год у него было достаточно разговоров с представителями Запада, чтобы понять это.

«Ты можешь голосовать за что угодно, но всё равно в результате ты будешь выполнять свои обязательства. Потому что тут очень важно, чтобы все поняли: они (западные партнеры Киева. — Ред.) выполняют свои обязательства, €75 млрд, извините, не взялись из ниоткуда. Мы живем два года за их счет», — заявил Корниенко в интервью украинскому изданию «Лига.net».

Ранее, 15 ноября, из исследования Еврокромиссии (ЕК) стало известно, что украинская экономика в 2022 году обрушилась на 29% и выросла в 2023 на 4,1% благодаря иностранной поддержке. По данным ЕК, за год показатель прироста может увеличиться до 4,8%. Помимо этого, в прогнозе указано, что экономика страны продолжит расти на 3,7% в 2024 и 6,1% в 2025 году.

В середине октября министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Киев не сможет перекрыть потребность в финансировании с Запада внутренними мерами, такое положение будет сохраняться годами. Он отметил, что сейчас Киев не может изменить налоговую политику, инструменты увеличения доходов бюджета ограниченны. На любые нововведения, в том числе и акцизы, потребуется время.

За месяц до этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил украинскую экономику с зомби. По его словам, она показывает признаки жизни исключительно за счет иностранной финансовой помощи, потребность в которой только возрастает.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.