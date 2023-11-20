Путин поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

Россия рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства и конструктивного диалога с Аргентиной, заявил 20 ноября президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме Хавьеру Милею по случаю избрания президентом республики.

Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Буэнос-Айресом основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

РФ рассчитывает на развитие стратегического партнерства двух стран в самых разных сферах, а также продолжение конструктивного диалога по актуальным вопросам международной повестки, добавил Путин.

«Желаю вам успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия», — обратился глава государства к Милею.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. Сообщалось, что после подсчета 87% бюллетеней за него отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую. Он добавил, что стране требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».

20 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выступает за сотрудничество с Милеем. По его словам, в РФ обратили внимание на ряд заявлений нового аргентинского лидера в ходе избирательной кампании, однако будут ориентироваться на его работу после вступления в должность.

20 ноября новоизбранный президент Аргентины сообщил о намерении совершить поездки в США и Израиль до своей инаугурации, запланированной на 10 декабря. Данные поездки будут носить частный характер, добавил Милей.