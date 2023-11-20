Бывшего главу Клинского района Постиграня приговорили к 18 годам тюрьмы

Бывшего главу Клинского района Московской области Александра Постиграня приговорили к 18 годам тюрьмы. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Журналист уточняет, что Постигрань приговорен к такому сроку по совокупности двух приговоров.

Трем другим фигурантам дела также огласили приговоры. Гендиректора центра юридических услуг Алексея Полунина приговорили к 12,5 года колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Юрист Вадим Ермошкин приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу 400 тыс. рублей, а эксперт Андрей Бекетов к 5,5 года колонии общего режима.

Постиграня задержали в 2018 году. Против него возбудили дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также о служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 и ст. 292 УК РФ). Во время следствия выяснилось, что бывший чиновник и его сын зарегистрировали большой объем имущества на подставных лиц, чтобы скрыть от контролирующих органов. В июне 2019 года прокуроры потребовали взыскать с чиновника имущество на сумму 9 млрд рублей.

В августе 2019 года в отношении Постиграня было возбуждено еще одно уголовное дело: бывшего чиновника заподозрили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 174.1 УК РФ) на 43 млн рублей. Следствие указывало, что Постигрань, будучи главой администрации Клинского района, воспользовался помощью своих родственников и аффилированных лиц, чтобы незаконно получить право собственности на ряд муниципальных объектов: землю, коммерческое помещение и нежилые здания.

Первый приговор Постиграню вынесли 24 декабря 2020 года: его приговорили к 15 годам колонии и 116 млн рублей штрафа за коррупционные преступления. Постиграня признали виновным в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Тогда экс-чиновник вину не признал.