Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей

Против бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя возбуждено еще одно уголовное дело. Экс-чиновник подозревается в мошенничестве и растрате на 43 млн рублей. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Обвиняемыми по делу проходят еще шесть человек. По данным следствия, Постригань, будучи главой администрации Клинского района, воспользовался помощью своих родственников и аффилированных лиц, чтобы незаконно получить право собственности на ряд муниципальных объектов. В их числе как земельные участки, так и коммерческое помещение и нежилые здания.

«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.

По ее словам, фигуранты дела в зависимости от роли в преступлении обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

В начале июня прокуроры потребовали взыскать с Постриганя имущество на сумму в 9 млрд рублей. Основанием для судебного иска стали выявленные факты участия экс-чиновника в бизнесе сына. Выяснилось, что он активно использовал свои властные полномочия. Проверка также установила, что бывший глава Клинского района и его сын зарегистрировали большой объем имущества на подставных лиц, чтобы скрыть от контролирующих органов.

Постриганя задержали в 2018 году. Против него возбуждено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также о служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 и ст. 292 УК РФ).