Что известно о новом президенте Аргентины Хавьере Милее — биография

Хавьер Милей пришел в политику всего несколько лет назад. Благодаря ораторскому таланту, ярким шоу на телевидении и активной работе в соцсетях бывший экономист сумел завоевать доверие избирателей, в основном молодежи, и обойти своего главного соперника — кандидата от правящей партии Серхио Массу. «Известия» собрали малоизвестные факты о новом президенте Аргентины, его странных увлечениях и выдержки из первого заявления на посту главы государства.

Биография

Хавьер Милей родился 22 октября 1970 года в столице Аргентины — Буэнос-Айресе. По образованию он экономист. Получить экономическое образование он решил еще в юном возрасте, наблюдая за кризисом в стране. До начала политической карьеры Милей занимался бизнесом. У 53-летнего политика нет жены и детей.

По его признанию, самым близким человеком для него является сестра Карина. С родителями же он не общался много лет. Причиной тому, по его словам, послужило жестокое обращение в детстве. Однако родители присутствовали на его последних публичных выступлениях.

Также в одном из интервью политик рассказал, что его лучшие друзья — собаки. Питомцам он дал имена известных экономистов и считает своими детьми. Они стали первыми, кого политик поблагодарил за победу на праймериз.

Все щенки, по утверждению Хуана Луиса Гонсалеса, выпустившего книгу о Милее, — клоны английского мастифа Конана, который на протяжении многих лет сопровождал политика. Шесть лет назад пес умер, и хозяин решил его клонировать. Автор пишет, что Милей до сих пор продолжает общаться с Конаном. Помогает ему в этом некий ветеринар-медиум, которая умеет разговаривать с животными, даже умершими.

Политическая карьера

Карьера Милея на политическом поприще началась в 2019 году, когда он присоединился к Либертарианской партии. Спустя два года он был избран депутатом Национального конгресса Аргентины от коалиции «Свобода наступает».

В 2023 году Милей баллотировался в президенты на всеобщих выборах в Аргентине. Он регулярно появлялся на телевидении, где критиковал свою предшественницу — 55-го президента страны Кристину Фернандес де Киршнер — за неконтролируемые расходы и отсутствие корректировки бюджета. На одном из мероприятий он появился с бензопилой в руках, демонстрируя тем самым, как он покончит с администраций Киршнер.

Еще одним объектом критики со стороны Милея стал папа римский Франциск, аргентинец по происхождению. Политик назвал его представителем всего самого вредного на Земле и призвал разорвать связи с Ватиканом.

Эпатажные поступки Милея породили множество мемов в соцсетях. Более всего среди его сторонников молодых аргентинцев.

Поддержка избирателей принесла Милею победу по итогам второго тура президентских выборов. Согласно подсчету 87% бюллетеней, за Милея отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

Идеи и взгляды

Милей позиционирует себя как либеральный либертарианец монархических и анархо-капиталистических принципов. С приходом к власти политик обещает провести в стране «шоковую терапию», сократив государственный аппарат и упразднив Центральный банк Аргентины. Также он намерен снизить госрасходы и побороть инфляцию, которая уже достигла в стране беспрецедентных размеров.

Помимо этого, известно, что Милей — большой поклонник экс-президента США Дональда Трампа. Он предлагает заменить национальную валюту на доллар и ратует за то, чтобы во внешней политике Аргентина полностью ориентировалась на Соединенные Штаты, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией. Милей объясняет это тем, что «не хочет вести дела с коммунистами и социалистами».

Новый президент также решительно выступает против абортов, настаивая на проведении референдума по пересмотру закона 2020 года о добровольном прерывании беременности, поддерживает свободное ношение огнестрельного оружия и предлагает легализовать продажу человеческих органов. По словам Милея, в Аргентине есть много людей, которые ждут донорских органов, поэтому необходимо искать рыночные механизмы, чтобы решить эту проблему.

Что касается России, политик заявлял, что отчасти не согласен с политикой РФ, однако не будет препятствовать взаимодействию частного бизнеса двух стран. В то же время посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заверил, что Россия останется для Аргентины надежным союзником, и выразил надежду, что новый президент Аргентины сохранит приверженность страны многополярному миру.

Первое заявление на посту президента

Свое первое заявление на посту лидера страны Милей сделал в понедельник, 20 ноября. В своей речи он охарактеризовал нынешнюю обстановку в стране как критическую, указав, что стране требуются радикальные перемены.

Он подчеркнул, что обязательство Аргентины — это демократия, свободная торговля и мир.

«Сегодня мы переворачиваем страницу и возвращаемся на путь, с которого нам никогда не следовало сходить. Сегодня мы снова поддерживаем идеи свободы, которые сделали нас сверхдержавой номер один в мире в ХIХ веке», — сказал президент.

Главными же проблемами он назвал инфляцию, бедность и отсутствие безопасности. Он пообещал «сделать Аргентину великой державой в течение 35 лет» и отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».

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