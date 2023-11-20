Врач из сектора Газа рассказал о плачевной ситуации в анклаве

Врач из сектора Газа Эльнажар Исмаил успешно покинул регион и рассказал о ситуации в анклаве. Он поблагодарил сотрудников МЧС РФ и российских дипломатов, которые способствуют эвакуации мирных жителей с охваченных войной территорий.

«Обстановка в Газе всё хуже и хуже. Бомбят. Убивают людей. К сожалению, там остались мои родственники, дочка, внуки. Их сюда не пустили. Спасибо ребятам из МЧС и всей команде, кто отвез нас в гостиницу и на самолет посадили. Всем дипломатам — они супер. Добрались хорошо, никаких трудностей не было», — рассказал Исмаил.

По его словам, оставаться в секторе Газа бессмысленно: заболеешь — в больницу нельзя, потому что больницы бомбят. Жителям сказали перемещаться с севера на юг — и в первый же день, как Эльнажар с семьей переехали, в районе, где он жил, разбомбили дома.

Он также высказался о госпитале «Аш-Шифа», заметив, что евреи и американцы всё время говорили, будто там туннели, оружие, но там ничего нет, заверил Исмаил.

«Я работник, я врач — там только больные. Но им нужен какой-то символ, чтобы показать, как они победили в войне с ХАМАС. На самом деле эту войну надо остановить. Поскольку США и Европа одобрили эту войну, у нас остается надежда только на Россию», — сказал он.

МЧС РФ сообщило в ночь на 20 ноября о прибытии пятой группы из 117 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ в аэропорт Домодедово. По информации ведомства, всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 525 человека.

13 ноября в МИД РФ указали, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие. Тогда же замглавы МЧС России Алексей Серко заявил, что ведомство планирует в течение недели эвакуировать всех россиян.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.