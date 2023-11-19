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Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в районе Электростали

Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в районе Электростали
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Фото: соцсети
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего в сторону Москвы, в районе Электростали. Об этом 19 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале градоначальника.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия, добавил мэр Москвы.

Информацию подтвердили в Минобороны РФ. В Telegram-канале ведомства отметили, что попытка атаки была пресечена в 23:20.

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Ранее в этот день Собянин сообщил, что в ночь на 19 ноября в Богородском городском округе силами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Он отметил, что предварительно пострадавших и разрушений нет.

До этого, 17 ноября, Минобороны сообщало об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. Попытка киевского режима совершить атаку БПЛА самолетного типа была пресечена около 15:30 мск силами ПВО.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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