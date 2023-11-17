Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщило Минобороны РФ.

«Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточняется Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили о трех уничтоженных украинских беспилотниках над территорией Смоленской области. Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что, предварительно, пострадавших не было.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.