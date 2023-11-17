В WADA заявили об отсутствии у РФ права организовывать Игры дружбы

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли 17 ноября заявил, что РФ не имеет права проводить Всемирные игры дружбы из-за того, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

«Считаем важным обратить внимание на то, что эти соревнования вызывают обеспокоенность с точки зрения антидопинговой системы, которая возникает как со стороны государств, так и со стороны спортивного сообщества. Соревнования пройдут в стране, чья антидопинговая система лишена статуса соответствия, что ставит под сомнение доверие антидопинговой программе, которая там будет проводиться», — цитирует его слова ТАСС.

Ниггли отметил, что, согласно кодексу WADA, основные события не могут проводиться в государствах, чьи агентства лишены статуса соответствия.

Проведение первых Игр дружбы запланировано в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.

15 ноября директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклеод порекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участия во Всемирных играх дружбы в России. По его словам, при растущей популяризации спорта НОКам следует «проявлять осторожность в отношении этой инициативы».

В тот день генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин выразил удивление столь жесткой позицией МОК и его руководителей в отношении Всемирных игр дружбы. Он добавил, что спортивное мероприятие задумано как гармоничное дополнение к уже существующему календарю соревнований.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы и поручил сформировать организационный комитет. В тот же день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что программа соревнований будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. человек.

В 2019 году из-за допинговых скандалов вокруг российского спорта WADA признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и наложило санкции на четыре года. Спортивный арбитражный суд сократил рестрикции до двух лет. Действия санкций истекли в декабре 2022-ого, при этом WADA заявило о желании продлить ограничения еще на четыре года, что противоречит решению суда. В сентябре 2023 года WADA сообщило, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.