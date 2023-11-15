Оргкомитет Игр дружбы ответил на призывы МОК бойкотировать турнир

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин 15 ноября прокомментировал рекомендацию МОК Национальным олимпийским комитетам (НОК) бойкотировать Игры дружбы в России.

Речь идет о заявлении директора департамента МОК Джеймса Маклеода, который порекомендовал национальным комитетам не принимать участия во Всемирных играх дружбы в России. По его мнению, участие в данных соревнованиях противоречит сохранению независимости и автономности спорта.

«Мы удивлены столь жесткой позицией Международного олимпийского комитета и некоторых его руководителей в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы. Нашей целью никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес Олимпийскому движению», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Он пояснил, что турнир задуман как гармоничное дополнение к уже существующему календарю соревнований. Кроме того, он призван стать важнейшим событием для отлученных от крупных международных соревнований спортсменов из России, обеспечить им мотивацию и поддержку, отметил Сорокин.

По его словам, Игры дружбы располагают комфортными условиями условия для участия спортсменов со всех континентов, которым гарантировано выступление с флагом и гимном своей страны без каких-либо ограничений и условий. Гендиректор оргкомитета также отметил, что в самые сложные времена спорт был площадкой для объединения.

«Во все даже самые сложные времена спорт был площадкой для объединения, служил инструментом для взаимопонимания и добрых отношений. Именно эти ценности лежат в основе Всемирных Игр Дружбы. Именно к этому мы призываем мировое спортивное сообщество», — заключил Сорокин.

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