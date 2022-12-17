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WADA заявило о желании продлить санкции против российских спортсменов на 4 года
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WADA заявило о желании продлить санкции против российских спортсменов на 4 года

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Фото: Global Look Press/Robert Michael
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое на два года ввело санкции против российских атлетов, заявило о желании продлить ограничения еще на четыре года. Несмотря на то что срок рестрикций истекает 17 декабря, в WADA признают, что продлить их не представляется возможным.

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В регламенте агентства сейчас нет положений, согласно которым можно было бы увеличить срок наказания, иначе это будет противоречить решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Решение CAS ясно и не требует пояснений. Срок действия санкций CAS истекает автоматически 17 декабря. В правилах нет ничего, что позволяло бы WADA продлевать эти последствия после этой даты. Мы по‑прежнему разочарованы, что CAS не одобрил предложенный нами набор санкций, которые предусматривали отстранение на четыре года», — заявили в WADA «Матч ТВ».

При этом то, что касается Российского антидопингового агентства (РУСАДА), — это совсем отдельный процесс, отметили в агентстве. РУСАДА не будет восстановлено в правах 17 декабря после истечения двухлетних санкций, наложенных решением CAS, пишет «Спорт-Экспресс».

«РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. 17 декабря руководство WADA инициирует всестороннюю проверку, чтобы тщательно оценить, выполнило ли РУСАДА все условия восстановления, изложенные в решении CAS», — указали в пресс-службе WADA.

Решение CAS в 2020 году запрещало российским спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Также Россия лишалась права проводить крупные международные соревнования.

19 ноября министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия должна продолжать сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством и защищать интересы российских спортсменов. Он также напомнил, что Россия создала одну из самых эффективных систем по борьбе с допингом, которую признал аудит конвенции ЮНЕСКО. Поэтому подобные претензии должны иметь законный характер, добавил министр.

Днем ранее глава WADA Витольд Банька заявил, что Российское антидопинговое агентство «не вызывает доверия», а также не соответствует требованиям Всемирного антидопингового кодекса.

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