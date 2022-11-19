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Матыцин заявил о необходимости продолжения сотрудничества с WADA

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Фото: REUTERS/Christinne Muschi
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Россия должна продолжать сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и защищать интересы российских спортсменов. Об этом 19 ноября журналистам сообщил министр спорта Олег Матыцин.

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Накануне глава WADA Витольд Банька заявил, что Российское антидопинговое агентство «не вызывает доверия», а также не соответствует требованиям всемирного антидопингового кодекса

«Я не люблю давать комментарии по высказываниям руководителей международных организаций, так как их заявления политизированы и часто направлены на дискриминацию нашего спорта. <…> Нужно продолжать сотрудничество, делать всё для защиты наших спортсменов», — заявил Матыцин.

Он также напомнил, что Россия создала одну из самых эффективных систем по борьбе с допингом, которую признал аудит конвенции ЮНЕСКО. Поэтому, добавил министр, подобные претензии должны иметь законный характер.

«Если они есть, мы будем отстаивать свои права в суде», — резюмировал Матыцин.

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года поддержал иск Всемирного антидопингового агентства, которое ранее признало Российское антидопинговое агентство несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона якобы не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год.

Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают. Таким образом, сборная России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступает без флага и гимна.

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