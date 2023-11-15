МОК порекомендовал национальным комитетам не участвовать в Играх дружбы

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклеод порекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участия во Всемирных играх дружбы в России.

По его словам, при растущей популяризации спорта НОКам следует «проявлять осторожность в отношении этой инициативы».

«Действительно, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и коллективной цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта», — цитирует Маклеода Inside the Games.

Кроме того, в понедельник, 13 ноября, глава МОК Томас Бах в обращении к международным спортивным федерациям осудил проведение указанных соревнований.

Зампред комитета по спорту ГД Амир Хамитов, комментируя слова Маклеода, указал в беседе с «РИА Новости», что подобное решение подрывает автономность спорта. Он назвал происходящее в МОК «театром абсурда».

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что такой шаг международного комитета для нее не стал неожиданностью.

«Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее, 2 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва требует от МОК прекратить практику двойных стандартов в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Так она ответила на напоминание комитета атлетам об ответственности за дискриминационное поведение на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований и поручил сформировать организационный комитет.

В тот же день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что соревновательная программа Всемирных игр дружбы будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов. На полях форума «Россия — спортивная держава» он рассказал Путину, что из указанных 20 видов спорта будут олимпийскими и 10 — неолимпийскими, еще 14 дисциплин находятся на рассмотрении.