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Захарова призвала МОК отказаться от двойных стандартов и вернуть атлетов из РФ

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Москва требует от Международного олимпийского комитета (МОК) прекратить практику двойных стандартов в отношении спортсменов из России и Белоруссии, заявила в четверг, 2 ноября, в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление представителя МОК, сделанное им 1 ноября в беседе с агентством DPA. В частности, тот указал, что комитет «придерживается концепции индивидуальной ответственности, а спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств». Так, организация напомнила атлетам об ответственности за дискриминационное поведение на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы не можем рассматривать данные заявления в отрыве от глубоко дискриминационного отношения Международного олимпийского комитета к российским и белорусским атлетам, от применения к ним принципа коллективной ответственности», — заявила официальный представитель МИДа.

Москва требует от МОК абсолютного отказа от практики двойных стандартов и неукоснительного применения ко всем атлетам равного подхода. Кроме того, Россия настаивает на восстановлении в правах российских и белорусских спортсменов, пострадавших от политизации комитета, добавила Захарова.

«Невыполнение наших требований будет означать однозначное признание руководства МОК, что его действия в отношении российских и белорусских атлетов были изначально продиктованы соображениями дискриминации и сегрегации по политическому, национальному и этническому принципу», — резюмировала официальный представитель МИДа.

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Ранее, 19 октября, президент РФ Владимир Путин , выступая на форуме «Россия — спортивная держава», заявил, что запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях является этнической дискриминацией. Однако МОК отверг обвинения, добавив, что «участие в Олимпиаде не является правом человека».

До этого, 12 октября, официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления». Захарова в свою очередь ответила, что подобные «политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта».

В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. До этого, в феврале прошлого года, комитет ввел запрет на участие граждан РФ.

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