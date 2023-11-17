В Санкт-Петербурге подвели итоги культурного форума

На IХ Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге в пятницу, 17 ноября, подвели итоги мероприятия.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что перед участниками стояла главная задача — понимание образа будущего, в поисках которого находится не только Россия, но и весь мир.

«Это такая мощная перезагрузка наших отношений в области культуры и искусства, общегуманитарной повестки, образования, которая нам дорога, как и сам диалог, в форме которого мы и существовали, существуем уже второй день на площадке нашего форума», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, на мероприятии участники обратили внимание в первую очередь на проекты о китайской культуре и планы Русского музея по параллельному рассказу о наследии России.

«Все говорили о том, что мосты культуры, которые сейчас в значительной мере разрушены, должны быть восстановлены, в частности нашими усилиями», — добавил Пиотровский.

Кроме того, замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский отметил, что государство и общество осознают огромную важность исторического знания. По его словам, России также интересен опыт дружественных государств.

«Мы обсуждали с коллегами и историю колониализма, и перспективу выработки общеценностной платформы стран БРИКС, и современные методы работы с культурным наследием. Большой интерес в этой связи вызвал опыт Объединенных Арабских Эмиратов», — уточнил Могилевский.

По его словам, участники также «обсудили культуру отмены, политизацию исторической науки, ставшие нормой в странах коллективного Запада, давление американской медийной машины на независимые умы».

Режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук поблагодарил всех организаторов мероприятия и отметил, что в этот раз на форуме всё прошло «по-другому, лучше».

Также режиссер и телеведущий Юлий Гусман указал, что участники форума договорились в расширенном составе встретиться снова уже в МГУ им. Ломоносова.

В свою очередь, председатель правления Союза концертных организаций России Ольга Хомова обратила внимание на то, что на встречу пришли студенты петербургских музыкальных вузов, чтобы принять участие в сессиях и послушать спикеров.

«В этом году к нам приехали коллеги из 11 стран. Это, безусловно, все страны СНГ, это наши партнеры, нынешние друзья, но новостью был Таиланд, Иран, Монголия; Австрия, и Италия, и Германия тоже присутствовали. Это были топовые руководители крупнейший фестивалей, вузов, театров и целых музыкальный ассоциаций», — подчеркнула Хомова.

Помимо этого, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов поблагодарил руководство форума за организацию сессий, которые посетило большое количество людей. Он отметил, что в течение двух дней гости обсудили открытость российской культуры технологиям.

Экс-глава российского Минкульта, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой также указал, что по итогам форума была распространена декларация, с которой были ознакомлены зарубежные партнеры и российские участники.

IХ Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, прежде известный как Международный культурный форум, стартовал 16 ноября. Возродившись после четырехлетней паузы, масштабный съезд собрал министров культуры более чем из 30 стран и более 70 зарубежных делегаций. На форуме обсудили самые актуальные вопросы культуры, а также новые идеи и проекты.