В ЕК прокомментировали закрытие Финляндией КПП на границе с РФ

Еврокомиссия (ЕК) внимательно следит за ситуацией на границах Финляндии с Россией и контактирует с властями по охране внешних границ Евросоюза (ЕС). Как сообщил 17 ноября представитель ЕК Кристиан Виганд, Финляндия проинформировала Еврокомиссию о принимаемых мерах на границах с РФ.

«ЕК констатирует увеличение числа просителей убежища, прибывающих из РФ в Финляндию. Мы внимательно следим за ситуацией, находимся в контакте с финскими властями, пограничной службой», — заявил Виганд на брифинге в Брюсселе.

Он добавил, что государства — члены ЕС должны охранять внешние границы сообщества и сами «лучше могут определить, что для этого необходимо». При этом представитель ЕК заявил о необходимости соблюдения основных прав Евросоюза.

«Еврокомиссия совместно с профильными агентствами готова оказать помощь государствам в охране внешних границ», — сообщил Виганд.

Правительство Финляндии сообщило 16 ноября, что в ночь на субботу, 18 ноября, будут закрыты четыре из восьми КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

В посольстве России в Хельсинки заявили тогда же, что российская сторона будет прорабатывать ответные меры по решению правительства Финляндии о закрытии четырех КПП на участке границы с РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате.

17 ноября политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин заявил в беседе с «Известиями», что Финляндия идет на поводу у НАТО, закрывая свои границы с РФ, и от этого решения страна больше потеряет, чем приобретет.

Тогда же «Известия» пообщались с гражданами, пересекающими границу с обеих сторон, которые узнали об обстановке на КПП. Людмила Карьялайнен рассказала, что многие в Финляндии подавлены, так как у них в России остались пожилые родители и дети.

Глава МВД Финляндии 14 ноября предупредила, что страна готовится ограничить движение через КПП на границе с Россией. По ее словам, это вызвано тем, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Сирии, Йемена и других стран, не имеющих документов для въезда.

До этого, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.