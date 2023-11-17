Реклама
Прямой эфир
Спорт
Нападающий «Спартака» Морозов получил травму во время хоккейного матча
Общество
Росавиация нашла нарушения в расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле
Экономика
Иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ
Мир
В МЧС сообщили о прилете в Москву третьей группы эвакуированных из Газы россиян
Мир
Байден пообещал устранять недопонимание с Си Цзиньпином дипломатически
Мир
Госдеп США выступил против авиаударов Израиля по больницам в секторе Газа
Мир
Более 4 тыс. человек прибыли в Египет из Газы с начала эскалации конфликта
Происшествия
После обрушения дома в Астрахани возбуждено уголовное дело
Спорт
Нападающий «Ак Барса» Шипачев набрал 900 очков в КХЛ
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве
Общество
Рособрнадзор к 2026 году переведет все системы ЕГЭ на российские
Общество
На сессии рекламного форума обсудили популярность российских брендов
Происшествия
Замглавы МЧС вылетел на место обрушения дома в Астрахани

Пересекшие финскую границу граждане рассказали об обстановке за день до закрытия КПП

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На контрольно-пропускных пунктах российско-финской границы много машин, а пограничники вежливо предупреждают всех о скором закрытии КПП. Об этом и общей атмосфере на финской границе 16 ноября рассказали «Известям» граждане, пересекшие ее с обеих сторон.

«Сегодня я пересекала границу Санкт-Петербург — Хельсинки, ехала на рейсовом автобусе. <…> Всех, кто были в автобусе, нас всех пропустили, но закон говорит, что, начиная с ночи с пятницы на субботу, все пункты эти будут закрыты и уже никого пускать не будут», — поделилась Мария Ларионова.

Другая женщина, Людмила Карьялайнен рассказала «Известиям», что проход через границу из Финляндии в Россию в Светлогорске сегодня занял у нее примерно 2–2,5 часа, причем большую часть времени она провела на российской стороне, где было очень много машин. При этом она отметила, что российские пограничники были вежливыми и делали всё, что возможно, открывали дополнительные окна для ускорения процесса.

«На финской стороне спросил меня пограничник, знаю ли я, что закрывается граница. Я сказала, что вернусь сегодня, еду только детей поцеловать и обратно. Мне показалось, что у него какое-то сочувствие промелькнуло. На самом деле все подавлены, у многих пожилые родители в России, дети», — поделилась она.

Туристы и местные жители задаются вопросом, как после 18 ноября можно будет попасть из России в Финляндию и из Финляндии в Россию, с учетом того что обходные пути «очень длинные, неудобные и логистически нерациональные». Известно, что останутся открытыми пункты на севере Финляндии, но они непопулярные, до них очень тяжело и неудобно добираться, отметила Ларионова.

Ушли в пропуск: РФ готовит ответ на закрытие КПП со стороны Финляндии
Какие ограничения вводит Хельсинки и почему республика идет по этому пути

Правительство Финляндии сообщило ранее 16 ноября, что в ночь на субботу, 18 ноября, будут закрыты четыре из восьми КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

В посольстве России в Хельсинки заявили тогда же, что российская сторона будет прорабатывать ответные меры по решению правительства Финляндии о закрытии четырех КПП на участке границы с РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате.

До этого, 14 ноября, Рантанен предупредила, что страна готовится ограничить движение через КПП на границе с Россией. По ее словам, это вызвано тем, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Сирии, Йемена и других стран, не имеющих документов для въезда.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с планами Финляндии, указав, что финская сторона стремится дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».

Ранее, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023