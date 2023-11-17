Политолог Никулин оценил последствия решения Финляндии о закрытии границ с РФ

Финляндия идет на поводу у НАТО, закрывая свои границы с РФ, и от этого решения страна больше потеряет, чем приобретет. Об этом 16 ноября заявил в беседе с «Известиями» политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

«Европа окончательно легла под англосаксов и, в общем-то, действует в ущерб своим собственным интересам. Вот, собственно говоря, и всё, особенно это касается Финляндии. Потому что «финское экономическое чудо» целиком базировалось на дружбе, и точнее, нейтралитете по отношению к России», — сказал Никулин.

Он напомнил, что через Финляндию шли закупки различной техники, поставки туда энергоносителей по ценам ниже мировых. По его мнению, все эти преференции после действий нынешней финской власти будут потеряны надолго.

«Ну пока гегемон не сменит курс, я думаю, что ситуация будет развиваться по самому худшему сценарию. То есть и Россию будут пытаться блокировать, изолировать. Но, как сказал наш президент [Владимир Путин], изоленты не хватит. То есть изолировать такую большую страну, как Россия, невозможно», — заметил политолог.

Ранее в этот день «Известия» пообщались с гражданами, пересекшими финскую границу и узнали об обстановке на КПП. Людмила Карьялайнен рассказала, что многие в Финляндии подавлены, так как у них в России остались пожилые родители и дети. Туристы и местные жители задаются вопросом, как добираться теперь из Финляндии в РФ и обратно, с учетом того, что оставшиеся открытые КПП находятся далеко и до них сложно добираться.

Правительство Финляндии сообщило ранее, что в ночь на субботу, 18 ноября, будут закрыты четыре из восьми КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

В посольстве России в Хельсинки заявили тогда же, что российская сторона будет прорабатывать ответные меры по решению правительства Финляндии о закрытии четырех КПП на участке границы с РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате.

До этого, 14 ноября, Рантанен предупредила, что страна готовится ограничить движение через КПП на границе с Россией. По ее словам, это вызвано тем, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Сирии, Йемена и других стран, не имеющих документов для въезда.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с планами Финляндии, указав, что финская сторона стремится дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».

Ранее, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.