Путин выступает на Форуме объединенных культур. Трансляция

Президент России Владимир Путин 17 ноября выступает на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. «Известия» транслируют мероприятие.

IХ Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, прежде известный как Международный культурный форум, стартовал 16 ноября. Возродившись после четырехлетней паузы, масштабный съезд собрал министров культуры из более чем 30 стран и более 70 зарубежных делегаций.

Город на несколько дней превратился в точку притяжения для творцов со всего мира. На форуме обсуждаются самые актуальные вопросы культуры, а также рождаются новые идеи и проекты — здесь планируют подписать 11 программ сотрудничества и меморандумов с министерствами культуры других стран.