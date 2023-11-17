Мисс Россия – 2023 представила национальный костюм на конкурсе «Мисс Вселенная»

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия – 2023» Маргарита Голубева 17 ноября представила на конкурсе «Мисс Вселенная» в Сальвадоре национальный костюм «Царевна-Лебедь».

Российская красавица в шикарном наряде буквально проплыла по подиуму под бурное приветствие зрителей в показе полуфинального этапа конкурса.

Костюм состоит из белого кружевного корсета и длинного пышного платья из вуали. Создателем данного шедевра является модельер Ольга Молярова.

В конце октября Молярова поделилась с «Известиями», что это платье входит в ее новую коллекцию «Эрмитаж». На создание наряда модельера вдохновила эпоха Романовых, а также русские самоцветы. Для его создания было использовано 300 м фатина, французские кружева, речной жемчуг, ювелирные украшения с цирконием и хрустальные камни.

По словам Моляровой, платье создавалось несколько лет. Идея творения — в проявлении абсолютной внешней и внутренней красоты и в том, как красота способна вдохновлять людей.

22-летняя студентка из Санкт-Петербурга Маргарита Голубева стала победительницей конкурса «Мисс Россия» 8 октября 2023 года. Она обошла 49 других участниц со всех уголков страны, получила корону и право представлять Россию на международных конкурсах.

К моменту участия в конкурсе «Мисс Россия» Голубева уже стала мисс Студенчество России – 2021 и первой вице-мисс Европа-2023. Перед российскими зрителями Голубева впервые предстала еще год назад, приняв участие в юбилейном, десятом, сезоне шоу «Голос».