Реклама
Прямой эфир
Мир
Авиакомпания Red Wings возобновляет регулярное авиасообщение с Израилем
Экономика
Эксперт спрогнозировал дальнейшее ослабление рубля
Мир
Министр обороны Израиля заявил о начале полной блокады сектора Газа
Общество
ФСБ России возбудила против бывшего адвоката Новикова дело о госизмене
Мир
Лавров призвал срочно остановить палестино-израильское противостояние
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Москве на этой неделе до +15
Пресс-релизы
Владимир Путин направил приветствие участникам Российской энергетической недели
Мир
Армия Израиля начала новую серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа
Экономика
Рубль в начале осени стал самой недооцененной валютой среди стран G20
Мир
Посольство РФ отвергло наличие информации о пропавших без вести в Израиле россиянах
Общество
Аэропорт Внуково сообщил о технических сбоях в системе выдачи и приема багажа
Мир
Силы ЦАХАЛ поразили более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада»
Мир
Spiegel сообщил о провале партии Шольца на выборах в Гессене
Армия
«Известия» показали удар миномета отряда «Барс-12» по позициям ВСУ

Что известно о «Мисс Россия – 2023» Маргарите Голубевой — биография, фото

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прошедший 8 октября в Москве финал конкурса «Мисс Россия» определил победительницу 2023 года — ею стала 22–летняя студентка из Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Она обошла 49 других участниц со всех уголков страны, получила корону и право представлять Россию на международных конкурсах. «Известия» рассказывают, что известно о победительнице и какие перспективы ей открылись.

Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга

Несмотря на то что на конкурсе модель представляла Северную столицу, родом она из поселка городского типа Токсово Ленинградской области. Голубева родилась в многодетной семье и с самого детства проявляла таланты на сцене. С пяти лет девочка занималась вокалом по профилю «эстрадно-джазовое пение».

По собственному признанию, в школе новоиспеченная «Мисс Россия» не считала себя красивой — сверстники смеялись над Маргаритой из-за роста и внешности.

Тем не менее девушка активно искала себя на разном поприще. В 15 лет Голубева решила попробовать амплуа актрисы и записалась на пробы в рекламу пельменей. Однако от волнения Маргарита перепутала двери и попала на кастинг в модельное агентство. Ошибка оказалась судьбоносной — девушка получила контракт.

Третий ангел: избрана новая «Мисс Вселенная»
Что известно о Харнааз Сандху

К моменту участия в конкурсе «Мисс Россия» в портфолио Голубевой уже вошли титулы «Мисс студенчество России – 2021» и первой вице-мисс «Европа-2023».

При этом девушка получает образование сразу в двух учебных учреждениях. Она оканчивает пятый курс Российской таможенной академии и заочно обучается на втором курсе Московского государственного института культуры — на факультете музыкального искусства.

Помимо вокала среди увлечений модели спорт и мотокросс.

Маргарита Голубева — «Голос»

Перед российскими зрителями Голубева впервые предстала еще год назад, приняв участие в юбилейном, десятом сезоне шоу «Голос». На отборочных прослушиваниях жительница Токсово исполнила песню Пелагеи «Вишня», но не попала ни в одну из команд.

Маргарита Голубева — «Мисс Россия»

Неудача на вокальном шоу не умерила амбиций девушки, и в 2023 году она вступила в борьбу за корону «Мисс России». В состав жюри входили певец Дмитрий Маликов, модельер Игорь Чапурин, певица Татьяна Котова, композитор Владимир Матецкий, телеведущая Оксана Федорова и директор конкурса Анастасия Белек. Их выбор пал на представительницу Санкт-Петербурга.

Голубева получила корону, выполненную по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны, а также денежный приз в размере 1 млн рублей.

Всех милее: зачем мужчины придумали конкурсы красоты
И можно ли с их помощью предсказывать стратегические риски

«Стать «Мисс Россия» для меня очень важный этап. Я об этом мечтала с 16 лет. Если честно, я до сих пор не осознаю, что сейчас со мной произошло и насколько сильно поменяется моя жизнь после получения короны», — сказала «Известиям» Голубева.

Помимо наград победительница получает право представить РФ на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который состоится 18 ноября в Сальвадоре, а также «Мисс мира», который в этом году пройдет в декабре в Индии.

«Мисс Россия – 2023» — участницы

На конкурс красоты 2023 года заявки подали более 85 тыс. девушек со всей России, а для участия отобрали всего 50. Конкурс официально стартовал 18 сентября. Участницы провели в Москве три недели.

Приз первой вице-мисс получила представительница Тольятти Елизавета Дудина, титул второй вице-мисс завоевала жительница Якутии Любовь Хохолова.

Первая вице-мисс «Россия-2023» Елизавета Дудина

Звание первой вице-мисс досталось самой молодой конкурсантке. 20-летняя Елизавета Дудина учится на третьем курсе в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева, а в свободное время занимается благотворительностью. Модельную карьеру девушка начала в 15 лет, уже через год принимала участие в конкурсе «Мисс Волга» и вошла в топ-10.

Вторая вице-мисс «Россия-2023» Любовь Хохолова

Второй вице-мисс стала уроженка Якутска Любовь Хохолова. 22-летняя конкурсантка учится на психолога в Московском педагогическом государственном университете.

«Мисс Россия-2022» Анна Линникова

Корону победительницы Голубевой вручала обладательница титула прошлого года Анна Линникова. В январе девушка также представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», но не прошла в финал. Подробнее о пути, который прошла Линникова к титулу «Мисс Россия – 2022», можно узнать из материала «Известий».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023