Что известно о «Мисс Россия – 2023» Маргарите Голубевой — биография, фото

Прошедший 8 октября в Москве финал конкурса «Мисс Россия» определил победительницу 2023 года — ею стала 22–летняя студентка из Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Она обошла 49 других участниц со всех уголков страны, получила корону и право представлять Россию на международных конкурсах. «Известия» рассказывают, что известно о победительнице и какие перспективы ей открылись.

Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга

Несмотря на то что на конкурсе модель представляла Северную столицу, родом она из поселка городского типа Токсово Ленинградской области. Голубева родилась в многодетной семье и с самого детства проявляла таланты на сцене. С пяти лет девочка занималась вокалом по профилю «эстрадно-джазовое пение».

По собственному признанию, в школе новоиспеченная «Мисс Россия» не считала себя красивой — сверстники смеялись над Маргаритой из-за роста и внешности.

Тем не менее девушка активно искала себя на разном поприще. В 15 лет Голубева решила попробовать амплуа актрисы и записалась на пробы в рекламу пельменей. Однако от волнения Маргарита перепутала двери и попала на кастинг в модельное агентство. Ошибка оказалась судьбоносной — девушка получила контракт.

К моменту участия в конкурсе «Мисс Россия» в портфолио Голубевой уже вошли титулы «Мисс студенчество России – 2021» и первой вице-мисс «Европа-2023».

При этом девушка получает образование сразу в двух учебных учреждениях. Она оканчивает пятый курс Российской таможенной академии и заочно обучается на втором курсе Московского государственного института культуры — на факультете музыкального искусства.

Помимо вокала среди увлечений модели спорт и мотокросс.

Маргарита Голубева — «Голос»

Перед российскими зрителями Голубева впервые предстала еще год назад, приняв участие в юбилейном, десятом сезоне шоу «Голос». На отборочных прослушиваниях жительница Токсово исполнила песню Пелагеи «Вишня», но не попала ни в одну из команд.

Маргарита Голубева — «Мисс Россия»

Неудача на вокальном шоу не умерила амбиций девушки, и в 2023 году она вступила в борьбу за корону «Мисс России». В состав жюри входили певец Дмитрий Маликов, модельер Игорь Чапурин, певица Татьяна Котова, композитор Владимир Матецкий, телеведущая Оксана Федорова и директор конкурса Анастасия Белек. Их выбор пал на представительницу Санкт-Петербурга.

Голубева получила корону, выполненную по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны, а также денежный приз в размере 1 млн рублей.

«Стать «Мисс Россия» для меня очень важный этап. Я об этом мечтала с 16 лет. Если честно, я до сих пор не осознаю, что сейчас со мной произошло и насколько сильно поменяется моя жизнь после получения короны», — сказала «Известиям» Голубева.

Помимо наград победительница получает право представить РФ на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который состоится 18 ноября в Сальвадоре, а также «Мисс мира», который в этом году пройдет в декабре в Индии.

«Мисс Россия – 2023» — участницы

На конкурс красоты 2023 года заявки подали более 85 тыс. девушек со всей России, а для участия отобрали всего 50. Конкурс официально стартовал 18 сентября. Участницы провели в Москве три недели.

Приз первой вице-мисс получила представительница Тольятти Елизавета Дудина, титул второй вице-мисс завоевала жительница Якутии Любовь Хохолова.

Первая вице-мисс «Россия-2023» Елизавета Дудина

Звание первой вице-мисс досталось самой молодой конкурсантке. 20-летняя Елизавета Дудина учится на третьем курсе в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева, а в свободное время занимается благотворительностью. Модельную карьеру девушка начала в 15 лет, уже через год принимала участие в конкурсе «Мисс Волга» и вошла в топ-10.

Вторая вице-мисс «Россия-2023» Любовь Хохолова

Второй вице-мисс стала уроженка Якутска Любовь Хохолова. 22-летняя конкурсантка учится на психолога в Московском педагогическом государственном университете.

«Мисс Россия-2022» Анна Линникова

Корону победительницы Голубевой вручала обладательница титула прошлого года Анна Линникова. В январе девушка также представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», но не прошла в финал. Подробнее о пути, который прошла Линникова к титулу «Мисс Россия – 2022», можно узнать из материала «Известий».