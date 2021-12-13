Третий ангел: избрана новая «Мисс Вселенная»

На израильском курорте Эйлат завершился юбилейный, 70-й конкурс «Мисс Вселенная». Победительницей стала модель и актриса из Индии Харнааз Сандху. «Известия» выяснили все, что известно о самой красивой женщине мира.

Откуда она родом

Харнааз Сандху стала третьей в истории конкурса жительницей Индии, завоевавшей бриллиантовую корону. До нее в самом популярном конкурсе красоты мира побеждали Лара Дутта (2000 год) и Сушмита Сен (1994). Как и ее предшественницы, Сандху работает моделью и снимается в болливудском кино. В отличие от них предыдущей ступенью для нее стала победа в новом общеиндийском конкурсе красоты «Мисс Дива», а не в более традиционном «Фемина Мисс Индия» (там она лишь добралась до полуфинала в 2019 году).

Харнааз Сандху родилась 3 марта 2000 года в Чандигаре, на севере Индии, столице одновременно двух штатов — Пенджаба и Харьяны, в сикхской семье. Училась в англоязычной начальной школе «Шивалик» (3-е место в рейтинге школ Пенджаба, 88-е — в общеиндийском), получила образование в Государственном колледже для девочек . В настоящее время готовится защитить диплом по специальности «государственное управление», однако, в каком учебном заведении, открытые источники не сообщают.

Третий ангел Ведущий конкурса Стив Харви и Харнааз Сандху Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Рост Харнааз Сандху — 5 футов 9 дюймов (152,4 см), глаза карие, волосы черные. Она свободно говорит на трех языках — панджаби, хинди и английском. Ранее модель участвовала в конкурсах «Мисс Чандигар – 2017» (победа), «Мисс Восходящая звезда Индия – 2018» (победа) и «Фемина Мисс Индия Пенджаб – 2019» (победа). Сандху, по ее словам, любит готовить, петь, танцевать, плавать, заниматься йогой и кататься на лошадях.

Как она попала на конкурс

Сандху получила шанс участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная» 16 августа 2021 года, когда вышла в полуфинал «Мисс Дива». 23 августа стало известна, что она вошла в число 20 финалисток, 22 сентября она получила звание «Мисс Красивая кожа», а также вышла в финал конкурсных соревнований «Мисс Пляжное тело», «Мисс Красивая улыбка», «Мисс Фотогеничность» и «Мисс Одаренность». Выступая перед жюри «Мисс Дива», Сандху заявила:

Автор цитаты «Из маленькой девочки с хрупким душевным здоровьем, которая сталкивалась с буллингом и боди-шеймингом, словно феникс, я превратилась в женщину, осознающую свой истинный потенциал. Из личности, сомневавшейся в собственном существовании, я стала женщиной, желающей вдохновлять молодежь. Сегодня я гордо стою перед Вселенной как смелая, полная жизни и сострадающая женщина, готовая вести полную смысла жизнь и оставить за собой замечательное наследие»

Третий ангел Финалистки конкурса «Мисс Вселенная» Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

30 сентября в отеле «Хайатт Ридженси» в Мумбаи Сандху была объявлена победительницей «Мисс Дива». Впервые за историю конкурса церемония проходила в виртуальном формате из-за ковидных ограничений. Все финалистки были одеты в эксклюзивные платья от индийского дизайнера Абхишека Шарма. Корону «Мисс Вселенная» Сандху также получала в платье индийской люксовой марки Pankaj & Nidhi.

Что известно о ее взглядах

Сандху отличается ответственной социальной и гражданской позицией по многим вопросам, включая всемирное потепление, права женщин и борьбу с пандемией коронавируса. В своем Instagram она обращается к поклонникам, призывая с большим вниманием относиться к правилам гигиены.

Автор цитаты «Я убежденная сторонница гигиены рук, на которую, к сожалению, не обращает внимание значительная часть нашего общества. В беспрецедентные времена COVID-19 мы поняли, сколь важна гигиена рук»

Чтобы донести информацию о необходимости мытья рук до соотечественников, особенно тех, кто живет в трущобах, Сандху сотрудничает с неправительственными организациями и медиками. Кроме того, модель борется со стигматизацией людей с психическими отклонениями. «Я поняла, что необходимо сфокусироваться на душевном здоровье, когда сама столкнулась с трудностями во время своей госпитализации. Я поняла, что душевное здоровье неразрывно связано с физическим здоровьем и что сообща мы сможем избавиться от стигм и помочь людям осознать смысл своего бытия», — подчеркивает победительница «Мисс Вселенная».

Третий ангел Харнааз Сандху Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Харнааз Сандху любит животных. Когда ведущий конкурса Стив Харви попросил ее помяукать, она охотно откликнулась на его просьбу и проявила немалый талант и в этом деле. Сандху обращает особое внимание на то, что победа на конкурсе «Мисс Вселенная» стала результатом коллективного труда большой команды дизайнеров, стилистов, психологов и других специалистов. «Это не было моим личным путешествием, это было нашим путешествием. Я начала с детских шагов и подобралась к самому концу. Спасибо за то, что вы сделали меня той девушкой, которую сегодня видят на сцене», — написала она в день финала.

Свою победу Сандху посвятила родной стране. «Выходя сегодня вечером на сцену как представительница Индии, я несу с собой ваши молитвы и вашу любовь. Спасибо вам всем! Индия, это для тебя!» Впрочем, следующий год по правилам победительница проведет в Нью-Йорке, участвуя в различных мероприятиях. Конечно, скорее всего, в маршрут ее путешествий войдет и индийский субконтинент, так что поклонники смогут увидеть ее не только на телеэкране.