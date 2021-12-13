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Третий ангел: избрана новая «Мисс Вселенная»

Что известно о Харнааз Сандху
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Третий ангел: избрана новая «Мисс Вселенная»
2021-12-13 09:28:03">
2021-12-13 09:28:03
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На израильском курорте Эйлат завершился юбилейный, 70-й конкурс «Мисс Вселенная». Победительницей стала модель и актриса из Индии Харнааз Сандху. «Известия» выяснили все, что известно о самой красивой женщине мира.

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Харнааз Сандху стала третьей в истории конкурса жительницей Индии, завоевавшей бриллиантовую корону. До нее в самом популярном конкурсе красоты мира побеждали Лара Дутта (2000 год) и Сушмита Сен (1994). Как и ее предшественницы, Сандху работает моделью и снимается в болливудском кино. В отличие от них предыдущей ступенью для нее стала победа в новом общеиндийском конкурсе красоты «Мисс Дива», а не в более традиционном «Фемина Мисс Индия» (там она лишь добралась до полуфинала в 2019 году).

Харнааз Сандху родилась 3 марта 2000 года в Чандигаре, на севере Индии, столице одновременно двух штатов — Пенджаба и Харьяны, в сикхской семье. Училась в англоязычной начальной школе «Шивалик» (3-е место в рейтинге школ Пенджаба, 88-е — в общеиндийском), получила образование в Государственном колледже для девочек. В настоящее время готовится защитить диплом по специальности «государственное управление», однако, в каком учебном заведении, открытые источники не сообщают.

Третий ангел
Ведущий конкурса Стив Харви и Харнааз Сандху

Ведущий конкурса Стив Харви и Харнааз Сандху

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Рост Харнааз Сандху — 5 футов 9 дюймов (152,4 см), глаза карие, волосы черные. Она свободно говорит на трех языках — панджаби, хинди и английском. Ранее модель участвовала в конкурсах «Мисс Чандигар – 2017» (победа), «Мисс Восходящая звезда Индия – 2018» (победа) и «Фемина Мисс Индия Пенджаб – 2019» (победа). Сандху, по ее словам, любит готовить, петь, танцевать, плавать, заниматься йогой и кататься на лошадях.

Как она попала на конкурс

Сандху получила шанс участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная» 16 августа 2021 года, когда вышла в полуфинал «Мисс Дива». 23 августа стало известна, что она вошла в число 20 финалисток, 22 сентября она получила звание «Мисс Красивая кожа», а также вышла в финал конкурсных соревнований «Мисс Пляжное тело», «Мисс Красивая улыбка», «Мисс Фотогеничность» и «Мисс Одаренность». Выступая перед жюри «Мисс Дива», Сандху заявила:

Автор цитаты

«Из маленькой девочки с хрупким душевным здоровьем, которая сталкивалась с буллингом и боди-шеймингом, словно феникс, я превратилась в женщину, осознающую свой истинный потенциал. Из личности, сомневавшейся в собственном существовании, я стала женщиной, желающей вдохновлять молодежь. Сегодня я гордо стою перед Вселенной как смелая, полная жизни и сострадающая женщина, готовая вести полную смысла жизнь и оставить за собой замечательное наследие»

Третий ангел
Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»

Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

30 сентября в отеле «Хайатт Ридженси» в Мумбаи Сандху была объявлена победительницей «Мисс Дива». Впервые за историю конкурса церемония проходила в виртуальном формате из-за ковидных ограничений. Все финалистки были одеты в эксклюзивные платья от индийского дизайнера Абхишека Шарма. Корону «Мисс Вселенная» Сандху также получала в платье индийской люксовой марки Pankaj & Nidhi.

Что известно о ее взглядах

Сандху отличается ответственной социальной и гражданской позицией по многим вопросам, включая всемирное потепление, права женщин и борьбу с пандемией коронавируса. В своем Instagram она обращается к поклонникам, призывая с большим вниманием относиться к правилам гигиены.

Автор цитаты

«Я убежденная сторонница гигиены рук, на которую, к сожалению, не обращает внимание значительная часть нашего общества. В беспрецедентные времена COVID-19 мы поняли, сколь важна гигиена рук»

Чтобы донести информацию о необходимости мытья рук до соотечественников, особенно тех, кто живет в трущобах, Сандху сотрудничает с неправительственными организациями и медиками. Кроме того, модель борется со стигматизацией людей с психическими отклонениями. «Я поняла, что необходимо сфокусироваться на душевном здоровье, когда сама столкнулась с трудностями во время своей госпитализации. Я поняла, что душевное здоровье неразрывно связано с физическим здоровьем и что сообща мы сможем избавиться от стигм и помочь людям осознать смысл своего бытия», — подчеркивает победительница «Мисс Вселенная».

Третий ангел
Харнааз Сандху

Харнааз Сандху

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Харнааз Сандху любит животных. Когда ведущий конкурса Стив Харви попросил ее помяукать, она охотно откликнулась на его просьбу и проявила немалый талант и в этом деле. Сандху обращает особое внимание на то, что победа на конкурсе «Мисс Вселенная» стала результатом коллективного труда большой команды дизайнеров, стилистов, психологов и других специалистов. «Это не было моим личным путешествием, это было нашим путешествием. Я начала с детских шагов и подобралась к самому концу. Спасибо за то, что вы сделали меня той девушкой, которую сегодня видят на сцене», — написала она в день финала.

Свою победу Сандху посвятила родной стране. «Выходя сегодня вечером на сцену как представительница Индии, я несу с собой ваши молитвы и вашу любовь. Спасибо вам всем! Индия, это для тебя!» Впрочем, следующий год по правилам победительница проведет в Нью-Йорке, участвуя в различных мероприятиях. Конечно, скорее всего, в маршрут ее путешествий войдет и индийский субконтинент, так что поклонники смогут увидеть ее не только на телеэкране.

2021-12-13T000615Z_2061515225_RC2BDR9GQPR8_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
В израильском городе Эйлат прошел финал конкурса «Мисс Вселенная»
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T001415Z_1252675094_RC2CDR9Z173A_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
В нем принимали участие 80 девушек
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T001812Z_1227194308_RC2CDR9PLH0X_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Ведущим стал американский комик Стив Харви
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T003149Z_648024087_RC2CDR9TE6QE_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Впервые в конкурсе участвовали девушки из Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T035155Z_1215061775_RC2DDR9QIHJC_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Россию на «Мисс Вселенной» представляла Ралина Арабова из Казани — обладательница титулов «Мисс Татарстан — 2019» и «Вторая вице-мисс Россия — 2019»
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T023704Z_1576503147_RC2CDR9SBRIG_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Конкурс состоялся в юбилейный, 70-й раз
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T050120Z_1451223376_RC2CDR9UUQKD_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Из-за проведения «Мисс Вселенной» в еврейском государстве группа активистов из Палестины призвала участниц бойкотировать мероприятие
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T013339Z_822952962_RC2CDR9G8JIP_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Малайзия, где живут в основном мусульмане, отказалась отправлять свою представительницу на «Мисс Вселенную»
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T042608Z_990350026_RC2DDR9PY6MD_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Власти ЮАР, которая в конфликте Израиля и Палестины поддерживает последнюю, выступили с официальным заявлением против конкурса
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T042508Z_1263667152_RC2DDR92KYN8_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Основное внимание на конкурсе уделялось климатическому кризису
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T045731Z_1293490954_RC2DDR9OU87N_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
В программу входили показы национальных костюмов и вечерних платьев
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T033753Z_1938597400_RC2DDR946EW3_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Также состоялся традиционный проход в купальниках
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T043833Z_50455029_RC2DDR9665D9_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Кроме того, частью конкурса стал раунд вопросов
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T024808Z_591233831_RC2DDR9ASJC9_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Конкурс «Мисс Вселенная» — один из самых престижных в мире. Он входит в так называемую большую четвёрку наряду с конкурсами «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля»
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T025304Z_794346024_RC2DDR9OJPXA_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Впервые конкурс состоялся в 1952 году, его спонсировала компания — производитель купальников
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T025832Z_1930803358_RC2EDR92PTL3_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
В течение года после победы победительница обязана путешествовать по миру и представлять интересы организаторов конкурса, постоянно проживать в Нью-Йорке и не выходить замуж
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T030918Z_362338435_RC2EDR9IEQUN_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
В этом году трансляцию финала в прямом эфире посмотрели в 170 странах
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T030031Z_269329470_RC2EDR9EV4MH_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
На последнем этапе участницы по заданию жюри дали совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T033507Z_893697464_RC2EDR9VVJAF_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
21-летняя индийская актриса и модель Харнааз Сандху стала победительницей конкурса
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T044408Z_895566978_RC2EDR98ISLU_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Корону ей вручила предшественница, мексиканка Андреа Меса
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T033128Z_1237114647_RC2EDR9TSBAD_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Второе и третье места заняли Лалела Мсване из ЮАР и Надиа Ферейра из Парагвая
REUTERS/Ronen Zvulun
2021-12-13T041107Z_901425103_RC2GDR9B0NRP_RTRMADP_3_ISRAEL-MISSUNIVERSE
Сандху снимается в кино с подросткового возраста. Она активно выступает за расширение прав женщин. В свободное время девушка занимается йогой, танцами, кулинарией, верховой ездой и игрой в шахматы. Она стала третьей представительницей Индии, удостоенной титула
REUTERS/Ronen Zvulun
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