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Волна демонстраций: приключения красавиц в Израиле

Как участницы конкурса «Мисс Вселенная – 2021» готовятся к состязаниям
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Участницы "Мисс Вселенная 2021"
Фото: REUTERS/Nir Elias
В Израиле 12 декабря проходит 70-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная – 2021». Как соперницы проводили свои дни накануне состязаний — в фотогалерее «Известий»
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Участницы "Мисс Вселенная 2021"
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Для девушек, съехавшихся на конкурс со всего мира, разработали специальную культурную программу в Иерусалиме
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Участницы "Мисс Вселенная 2021"
Фото: REUTERS/Ayaka Kudo/The Yomiuri Shimbun
Дефиле в национальных костюмах — самая зрелищная и ожидаемая часть конкурса. Юри Ватанабе из Японии изучает представленный в японском посольстве наряд от известного израильского дизайнера Авиада Арика Хермана
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Участницы "Мисс Вселенная 2021"
Фото: REUTERS/Nir Elias
Для конкурсанток провели экскурсию по Старому городу
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Участницы "Мисс Вселенная 2021"
Фото: REUTERS/Nir Elias
Девушки поднялись на башню Давида — одно из самых знаменитых недостроенных зданий в мире
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Участницы "Мисс Вселенная 2021"
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Также конкурсантки побывали у Стены Плача
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Участницы "Мисс Вселенная 2021"
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
На экскурсии в храме Гроба Господня их сопровождает победительница прошлого года Андреа Меза из Мексики
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Участницы "Мисс Вселенная 2021"
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Каждая из участниц конкурса поставила в храме свечку и о чем-то попросила
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Участницы "Мисс Вселенная 2021"
Фото: Instagram/arabovaralina
Среди девушек, отправившихся в Израиль, — модель азербайджанского происхождения, обладательница титула «Вице-мисс Россия – 2019» Ралина Арабова. Она представляет Россию на «Мисс Вселенная – 2021»
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Участницы "Мисс Вселенная 2021"
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Имя российской участницы конкурса «Мисс Вселенная – 2021» было объявлено на торжественной церемонии, которая прошла в посольстве Израиля в России
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Участницы "Мисс Вселенная 2021"
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Один из этапов подготовки к конкурсу — спа-процедуры в Мертвом море
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Участницы "Мисс Вселенная 2021"
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Финал конкурса проходит в Эйлате, трансляция в прямом эфире — более чем в 170 странах мира
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