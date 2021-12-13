Представительница Индии выиграла титул «Мисс Вселенная»

Представительница от Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная-2021». Трансляция мероприятия, проходившего в ночь на 13 декабря в израильском Эйлате, велась на YouTube-канале конкурса.

«Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Индии», — сообщается на странице конкурса в Twitter.

Сандху 21 год, она живет в Чандигархе и работает администратором, в свободное время – актрисой и моделью. Кроме того, Сандху активно выступает за расширение прав женщин и ограничение выбросов углекислого газа.

Она стала третьей гражданкой Индии, удостоенной этого почетного титула.

Лалела Мсване (ЮАР) и Надиа Ферейра (Парагвай) заняли второе и третье места соответственно.

На последнем этапе три конкурсантки по заданию жюри дали совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Победительница выступила с призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.

В 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. В этом году Россию представляла Ралина Арабова — обладательница титулов «Мисс Татарстан-2019» и «Вторая вице-мисс Россия-2019».

Ранее, 14 ноября, жительница Санкт-Петербурга, многодетная мама Ксения Давыдова победила на международном конкурсе красоты Mrs.Top Of The World 2021, получив звание самой красивой замужней женщины мира.

29-летняя девушка по образованию специалист по связям с общественностью. Она воспитывает восьмилетнюю дочь и двоих сыновей: одному четыре года, второму — два.