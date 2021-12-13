Прямой эфир
Общество
Тело последнего погибшего на шахте «Листвяжная» подняли на поверхность
Мир
ВОЗ заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира
Армия
В РФ начали разработку платформы для корабельных беспилотников
Общество
Пять африканцев с подозрением на «Омикрон» изолировали в Новой Москве
Общество
Эксперт назвала вероятность увольнения за частые больничные
Мир
Смертность в США от COVID-19 достигла 800 тысяч из-за штамма «Дельта»
Спорт
Протест Mercedes на итог Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» отклонен
Экономика
Банки ожидают повышения ключевой ставки сразу на 1 п.п. до 8,5%
Политика
В ГД рассказали о продолжении работы над проектом о QR-кодах на транспорте
Общество
Раскрыта мошенническая схема по перепродаже билетов Большого театра

Представительница Индии выиграла титул «Мисс Вселенная»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представительница от Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная-2021». Трансляция мероприятия, проходившего в ночь на 13 декабря в израильском Эйлате, велась на YouTube-канале конкурса.

«Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Индии», — сообщается на странице конкурса в Twitter.

Сандху 21 год, она живет в Чандигархе и работает администратором, в свободное время – актрисой и моделью. Кроме того, Сандху активно выступает за расширение прав женщин и ограничение выбросов углекислого газа.

Она стала третьей гражданкой Индии, удостоенной этого почетного титула.

Лалела Мсване (ЮАР) и Надиа Ферейра (Парагвай) заняли второе и третье места соответственно.

На последнем этапе три конкурсантки по заданию жюри дали совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Победительница выступила с призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.

В 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. В этом году Россию представляла Ралина Арабова — обладательница титулов «Мисс Татарстан-2019» и «Вторая вице-мисс Россия-2019».

Ранее, 14 ноября, жительница Санкт-Петербурга, многодетная мама Ксения Давыдова победила на международном конкурсе красоты Mrs.Top Of The World 2021, получив звание самой красивой замужней женщины мира.

29-летняя девушка по образованию специалист по связям с общественностью. Она воспитывает восьмилетнюю дочь и двоих сыновей: одному четыре года, второму — два.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021