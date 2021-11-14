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Многодетная петербурженка признана самой красивой женщиной мира

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Жительница Санкт-Петербурга, многодетная мама Ксения Давыдова победила на международном конкурсе красоты Mrs.Top Of The World 2021, получив звание самой красивой замужней женщины мира. Об этом 14 ноября сообщает «Телеканал 78».

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29-летняя девушка по образованию специалист по связям с общественностью. Она воспитывает восьмилетнюю дочь и двоих сыновей: одному четыре года, второму — два.

Также петербурженка ведет активную общественную жизнь. Например, она организовала благотворительный проект помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Кроме того, Давыдова является амбассадором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству Петербурга. В свободное время она любит путешествовать и готовить.

Отмечается, что ранее девушка работала моделью в Милане.

«Благодаря победе на конкурсе я смогу представлять Россию в экологических и благотворительных проектах международного уровня. Это была главная цель моего участия. Вместе с тем своим примером я хочу показать, что женщина может быть многогранной и гармонично реализованной личностью во многих областях жизни», — рассказала Давыдова.

В конкурсной программе петербурженка смогла обойти соперниц из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении. Жюри выделило ее танец с мужем во время творческого этапа. Хореография была поставлена на фильм «Маска».

21 октября стало известно, что Дарья Варламова из Брянска выиграла конкурс «Мисс Австралия». Девушка переехала в Австралию вместе с родителями из России еще в детстве.

26-летнюю Варламову теперь ждет конкурс «Мисс Вселенная», который пройдет в декабре в Израиле.

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