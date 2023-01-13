Что известно о финалистке «Мисс Вселенная» из России Анне Линниковой

Российская модель Анна Линникова прошла в финал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Девушка решительно настроена на победу, за ее успехами, затаив дыхание, наблюдают соотечественники. Какой путь к пьедесталу прошла модель и какие титулы завоевала в свои 22 года — читайте в материале «Известий».

RIA_8344992 Победительница конкурса «Мисс Россия-2022» Анна Линникова Фото: РИА Новости/Алексей Никольский RIA_8345007 Победительница конкурса «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова во время пресс-конференции в Москве Фото: РИА Новости/Алексей Никольский GettyImages-1456024401 Анна Линникова выходит на сцену во время предварительного этапа конкурса «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455934137 Анна Линникова выходит на сцену во время 71-го конкурса национальных костюмов «Мисс Вселенная» Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455892824 Анна Линникова на конкурсе «Мисс Вселенная» Фото: Getty Images/Josh Brasted

Анна Линникова — «Мисс Россия – 2022»

Будущая участница престижных конкурсов родилась 4 апреля 2000 года в Оренбурге. Линникова окончила местный лицей № 6 и уже в школьные годы начала карьеру модели. Как вспоминает сама манекенщица, в мир глянца она попала по случайности — ее заметили представители модельного агентства после уличной фотосессии. Девушка обновила аватарку в социальной сети «ВКонтакте» и получила выгодное предложение.

Уже через три месяца ей предложили первый контракт в Китае, вскоре в рамках работы россиянка посетила Вьетнам, Японию и другие страны Азии.

Линникова появлялась на страницах российских и международных модных изданий, становилась лицом крупных косметических брендов, а в 2022 году была удостоена короны «Мисс Россия».

В ходе пресс-конференции модель рассказала, что никогда не прибегала к услугам пластической хирургии и ее внешние данные достались ей от рождения.

Карьера не помешала девушке окончить школу, сдать ЕГЭ на хороший балл и поступить в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. Она обучается на специалиста по рекламе и связям с общественностью.

Кроме того, манекенщица развивает собственный бренд женской одежды Line 44.

По собственному признанию модели, ее сердце свободно. Линникова увлекается путешествиями, помогает семье и занимается благотворительностью.

Анна Линникова — «Мисс Вселенная – 2023»

В настоящий момент девушка находится в США, где участвует в мировом конкурсе «Мисс Вселенная». Украинский организационный комитет конкурса призывал к отстранению российской участницы, однако организаторы шоу оставили требование неудовлетворенным.

Линниковой удалось дойти до финала — конкуренцию ей составляют еще 15 красавиц из разных стран мира. На пройденных этапах конкурса модель продемонстрировала купальник цвета фуксии, кейп с орнаментом в виде жар-птицы и ярко-алое вечернее платье от петербургского дизайнера.

GettyImages-1455934137 В США 14 января состоится финал конкурса «Мисс Вселенная», а пока лучших из лучших выбирали на конкурсе костюмов. Анна Линникова из России предстала перед жюри в наряде под названием «Корона Российской империи», созданном в сотрудничестве с музеем Эрмитаж. Он усыпан 50 тыс. кристаллов и дополнен бархатной накидкой с жемчугом. Чем покоряли планету остальные участницы — в фотогалерее «Известий» Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455916911 «Мисс Сальвадор» Алехандар Гуахардо появилась в костюме биткоина — это первая страна, признавшая его законным платежным средством Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455935470 «Мисс Багамы» Энджел Картрайт Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455924752 «Мисс Гватемала» Ивана Бачелор Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455912952 «Мисс Колумбия» Мария Фернанда Аристизабаль Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455909171 «Мисс Бразилия» Миа Мамеди Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455932858 «Мисс Парагвай» Лия Аймара Дуарте Ашмор Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455931326 «Мисс Нидерланды» Онна Муди Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455924658 «Мисс Греция» Корина Эммануилиду Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455935542 «Мисс Тринидад и Тобаго» Тиа Джейн Ромей Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455908012 «Мисс Армения» Кристина Аянян Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455912408 «Мисс Китай» Сичэнь Цзян Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455935843 «Мисс Вьетнам» Нгуен Тхо Нгок Чау Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455932231 «Мисс Нигерия» Ханна Ирибогбе Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455930303 «Мисс Мехико» Ирма Кристина Миранда Валенсуэла Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455929015 «Мисс Лаос» Пайенга Лор Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455935629 «Мисс Украина» Виктория Апанасенко вышла на сцену в костюме под названием «Воин света» Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455926088 «Мисс Ямайка» Тошами Калвин Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455927792 «Мисс Корея» Ханна Ким Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455925835 «Мисс Италия» Вирджиния Стаблум Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455924845 «Мисс Гаити» Мидлин Фелизор Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455927592 «Мисс Япония» Марибелен Сакамото Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455924936 «Мисс Гондурас» Ребека Родригес Фото: Getty Images/Josh Brasted

В полуфинале Анна предстала в национальном костюме «Корона Российской империи», выполненном из шелкового бархата и украшенном жемчугом и полудрагоценными камнями. Наряд был создан в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем.

Финал конкурса запланирован на 14 января, он состоится в Новом Орлеане, штат Луизиана. Линникова считает себя претенденткой на корону и рассчитывает, что одержать победу ей поможет сила духа.