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Что известно о финалистке «Мисс Вселенная» из России Анне Линниковой

«Мисс Россия - 2022» Анна Линникова вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная»
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Российская модель Анна Линникова прошла в финал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Девушка решительно настроена на победу, за ее успехами, затаив дыхание, наблюдают соотечественники. Какой путь к пьедесталу прошла модель и какие титулы завоевала в свои 22 года — читайте в материале «Известий».

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Победительница конкурса «Мисс Россия-2022» Анна Линникова
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Победительница конкурса «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова во время пресс-конференции в Москве

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Анна Линникова выходит на сцену во время предварительного этапа конкурса «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Анна Линникова выходит на сцену во время 71-го конкурса национальных костюмов «Мисс Вселенная»
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Анна Линникова на конкурсе «Мисс Вселенная»

Фото: Getty Images/Josh Brasted

Анна Линникова — «Мисс Россия – 2022»

Будущая участница престижных конкурсов родилась 4 апреля 2000 года в Оренбурге. Линникова окончила местный лицей № 6 и уже в школьные годы начала карьеру модели. Как вспоминает сама манекенщица, в мир глянца она попала по случайности — ее заметили представители модельного агентства после уличной фотосессии. Девушка обновила аватарку в социальной сети «ВКонтакте» и получила выгодное предложение.

Уже через три месяца ей предложили первый контракт в Китае, вскоре в рамках работы россиянка посетила Вьетнам, Японию и другие страны Азии.

Линникова появлялась на страницах российских и международных модных изданий, становилась лицом крупных косметических брендов, а в 2022 году была удостоена короны «Мисс Россия».

В ходе пресс-конференции модель рассказала, что никогда не прибегала к услугам пластической хирургии и ее внешние данные достались ей от рождения.

Карьера не помешала девушке окончить школу, сдать ЕГЭ на хороший балл и поступить в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. Она обучается на специалиста по рекламе и связям с общественностью.

Кроме того, манекенщица развивает собственный бренд женской одежды Line 44.

По собственному признанию модели, ее сердце свободно. Линникова увлекается путешествиями, помогает семье и занимается благотворительностью.

Анна Линникова — «Мисс Вселенная – 2023»

В настоящий момент девушка находится в США, где участвует в мировом конкурсе «Мисс Вселенная». Украинский организационный комитет конкурса призывал к отстранению российской участницы, однако организаторы шоу оставили требование неудовлетворенным.

Линниковой удалось дойти до финала — конкуренцию ей составляют еще 15 красавиц из разных стран мира. На пройденных этапах конкурса модель продемонстрировала купальник цвета фуксии, кейп с орнаментом в виде жар-птицы и ярко-алое вечернее платье от петербургского дизайнера.

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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
В США 14 января состоится финал конкурса «Мисс Вселенная», а пока лучших из лучших выбирали на конкурсе костюмов. Анна Линникова из России предстала перед жюри в наряде под названием «Корона Российской империи», созданном в сотрудничестве с музеем Эрмитаж. Он усыпан 50 тыс. кристаллов и дополнен бархатной накидкой с жемчугом. Чем покоряли планету остальные участницы — в фотогалерее «Известий»
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Сальвадор» Алехандар Гуахардо появилась в костюме биткоина — это первая страна, признавшая его законным платежным средством
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Багамы» Энджел Картрайт
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Гватемала» Ивана Бачелор
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Колумбия» Мария Фернанда Аристизабаль
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Бразилия» Миа Мамеди
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Парагвай» Лия Аймара Дуарте Ашмор
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Нидерланды» Онна Муди
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Греция» Корина Эммануилиду
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Тринидад и Тобаго» Тиа Джейн Ромей
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Армения» Кристина Аянян
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Китай» Сичэнь Цзян
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Вьетнам» Нгуен Тхо Нгок Чау
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Нигерия» Ханна Ирибогбе
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Мехико» Ирма Кристина Миранда Валенсуэла
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Лаос» Пайенга Лор
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Украина» Виктория Апанасенко вышла на сцену в костюме под названием «Воин света»
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Ямайка» Тошами Калвин
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Корея» Ханна Ким
Фото: Getty Images/Josh Brasted
GettyImages-1455925835
Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Италия» Вирджиния Стаблум
Фото: Getty Images/Josh Brasted
GettyImages-1455924845
Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Гаити» Мидлин Фелизор
Фото: Getty Images/Josh Brasted
GettyImages-1455927592
Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Япония» Марибелен Сакамото
Фото: Getty Images/Josh Brasted
GettyImages-1455924936
Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Гондурас» Ребека Родригес
Фото: Getty Images/Josh Brasted

В полуфинале Анна предстала в национальном костюме «Корона Российской империи», выполненном из шелкового бархата и украшенном жемчугом и полудрагоценными камнями. Наряд был создан в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем.

Финал конкурса запланирован на 14 января, он состоится в Новом Орлеане, штат Луизиана. Линникова считает себя претенденткой на корону и рассчитывает, что одержать победу ей поможет сила духа.

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