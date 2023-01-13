Что известно о финалистке «Мисс Вселенная» из России Анне Линниковой
Российская модель Анна Линникова прошла в финал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Девушка решительно настроена на победу, за ее успехами, затаив дыхание, наблюдают соотечественники. Какой путь к пьедесталу прошла модель и какие титулы завоевала в свои 22 года — читайте в материале «Известий».
Победительница конкурса «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова во время пресс-конференции в Москве
Анна Линникова на конкурсе «Мисс Вселенная»
Анна Линникова — «Мисс Россия – 2022»
Будущая участница престижных конкурсов родилась 4 апреля 2000 года в Оренбурге. Линникова окончила местный лицей № 6 и уже в школьные годы начала карьеру модели. Как вспоминает сама манекенщица, в мир глянца она попала по случайности — ее заметили представители модельного агентства после уличной фотосессии. Девушка обновила аватарку в социальной сети «ВКонтакте» и получила выгодное предложение.
Уже через три месяца ей предложили первый контракт в Китае, вскоре в рамках работы россиянка посетила Вьетнам, Японию и другие страны Азии.
Линникова появлялась на страницах российских и международных модных изданий, становилась лицом крупных косметических брендов, а в 2022 году была удостоена короны «Мисс Россия».
В ходе пресс-конференции модель рассказала, что никогда не прибегала к услугам пластической хирургии и ее внешние данные достались ей от рождения.
Карьера не помешала девушке окончить школу, сдать ЕГЭ на хороший балл и поступить в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. Она обучается на специалиста по рекламе и связям с общественностью.
Кроме того, манекенщица развивает собственный бренд женской одежды Line 44.
По собственному признанию модели, ее сердце свободно. Линникова увлекается путешествиями, помогает семье и занимается благотворительностью.
Анна Линникова — «Мисс Вселенная – 2023»
В настоящий момент девушка находится в США, где участвует в мировом конкурсе «Мисс Вселенная». Украинский организационный комитет конкурса призывал к отстранению российской участницы, однако организаторы шоу оставили требование неудовлетворенным.
Линниковой удалось дойти до финала — конкуренцию ей составляют еще 15 красавиц из разных стран мира. На пройденных этапах конкурса модель продемонстрировала купальник цвета фуксии, кейп с орнаментом в виде жар-птицы и ярко-алое вечернее платье от петербургского дизайнера.
В полуфинале Анна предстала в национальном костюме «Корона Российской империи», выполненном из шелкового бархата и украшенном жемчугом и полудрагоценными камнями. Наряд был создан в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем.
Финал конкурса запланирован на 14 января, он состоится в Новом Орлеане, штат Луизиана. Линникова считает себя претенденткой на корону и рассчитывает, что одержать победу ей поможет сила духа.