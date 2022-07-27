Новая «Мисс Россия» рассказала о личной жизни и планах на будущее

Уроженка Оренбурга Анна Линникова, победившая в конкурсе «Мисс Россия — 2022», финал которого состоялся в Москве 25 июля, на своей первой официальной пресс-конференции в ТАСС 26 числа рассказала о себе, начале модельной карьеры и планах на будущее.

«Я приветствую всех и хочу поблагодарить за этот конкурс и поделиться впечатлениями, потому что конкурс прошел впервые за три года, и я была в огромном восторге. Та красота, тот формат, которые были на съемке за два дня, были невероятными», — начала свое выступление «Мисс Россия».

Линникова отметила поддержку и дружескую атмосферу, царившие между участницами во время конкурса. Она добавила, что «очень волновалась» на пути к победе и считает, что в этом году «конкурс состоялся».

Анну спросили об увлечении молодых девушек средствами по коррекции и улучшению внешности. В соцсетях победительницу конкурса тоже упрекали за якобы деланую красоту.

«Я ничего не переделывала в себе. Всё, что есть, оно мое. Натуральная, естественная красота. Всё, что касается пластических операций, это дело каждого. Каждый сам решает, как ему выглядеть. Я нейтрально к этому отношусь», — ответила Линникова.

Как призналась Анна, покорить жюри ей удалось тем, что она была «самой собой, настоящей, честной». При этом в Сети немало хейтеров высказываются против выбора жюри, аргументируя свои выпады тем, что Анна не соответствует параметрам, недостаточно высока, что другие конкурсантки красивее.

«Все мы знаем, что красота субъективна. По крайней мере, если меня выбрали члены жюри, это их точка зрения, и я считаю, что они компетентны в этом вопросе. И я доверяю их выбору», — сказала она.

Победительница конкурса добавила, что комментарии в Сети читает, и напомнила, что она в модельном бизнесе с 16 лет, поэтому относится ко всевозможным реакциям на себя и свои достижения нейтрально, без эмоций.

«Всё начиналось в 16 лет в городе Оренбург, где я родилась и росла, где я ходила в школу. В 16 лет меня нашел мой модельный агент. Так получилось, что меня заметили из толпы, и сказали что у меня есть будущее в профессии моделинга. Правда не в России, но заграницей. В 16 лет я полетела работать в Китай, и далее я путешествовала по всей Азии. Это были Японии, Корея, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и так далее. Было очень много контрактов. За этот период я выросла как ментально, так и физически и психологически. Победа в этом конкурсе принесла мне дополнительную уверенность, что я состоялась как модель, как человек», — рассказала модель.

Ранее Анна говорила, что очень любит путешествовать, поэтому на ее страницах в соцсетях немало фотографий из живописных мест отдыха, с Мальдивских островов, например. Там же — пышные букеты цветов, но, по словам красавицы, ее сердце в данный момент свободно.

Кроме модельного бизнеса Анна занимается изучением PR-стратегий в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики, свободно владеет английским, изучает французский язык. У Линниковой есть личный бренд женской одежды, что не удивительно, так как шитье — одно из хобби девушки. Также «Мисс Россия» любит изучать языки, посещать музеи и читать книги по истории. Есть у нее и любимый киногерой — это персонаж из мелодрамы «Век Адалин».

«Это фильм художественный, и в нем главная героиня для меня — воплощение идеала. Девушка умная, начитанная, которая развита всесторонне и любит свою жизнь и проживает каждый день, как в последний раз», — сказала она.

В будущем Анна, возможно, попробует себя в роли телеведущей, так как ей это близко. Но пока на телевидении себя не видит, особенно участницей какого-либо шоу вроде тех, где ищут женихов или невест.

В финале пресс-конференции Линникова пояснила, что, кроме короны, титула «Мисс Россия» и возможности представлять страну на международных конкурсах красоты — «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», она получила денежный приз 1 млн рублей. Часть средств она отдаст на благотворительность, а оставшееся — потратит на семью.

Генеральный директор конкурса Анастасия Беляк добавила, что в «Мисс Россия — 2022» участвовали 25 претенденток (вместо привычных 50). Их выбрали из 170 тыс. заявок. Финал проходил онлайн. С 2019 года конкурс был на паузе из-за пандемии. Перед финалом с девушками занимались актерским мастерством, хореографией, дефиле, спортом. Также проводились коуч-сессии, которые помогли конкурсанткам натренироваться говорить на личные темы.

Ранее, 26 июля, Беляк сообщила о разговоре с организаторами «Мисс Вселенная», и те подтвердили, что ждут Анну Линникову на сцене. Сама Анна добавила, что принять участие в международных конкурсах красоты — ее мечта.

Конкурс «Мисс Россия – 2022» завершился 25 июля. Линникова смогла обойти в финале 24 соперниц. Корону ей вручила победительница «Мисс Россия – 2019» Алина Санько. Мечта Анны — объехать весь мир. Она уже начала исполнять ее, так как с 16 лет работает моделью и путешествует по работе.

«Мисс Россия» — это крупнейший в стране ежегодный проект в области красоты, проводимый при поддержке Министерства культуры РФ. В кастингах принимают участие более 75 тыс. девушек из 85 субъектов России.